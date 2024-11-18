¡Ö±Ø¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö±Ø¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡á¡Öekinico¡×¡¡JR¶å½£¤ÈÂç³ØÀ¸¤¬DIY¤ÇÂÔ¹ç¼¼¤Î¥¤¥¹¤Å¤¯¤ê¡ÖÌµ¿Í±Ø¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¡×¡¡ËÉÈÈ¤ÎÁÀ¤¤¤â¡¡Ê¡²¬
JR¶å½£´ÉÆâ¤Î±Ø¤Î¤¦¤Á¡¢6³ä¤Û¤É¤¬Ìµ¿Í±Ø¤Ç¤¹¡£JR¶å½£¤ÏÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·Ìµ¿Í±Ø¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÂçÀþ¤ÎÆîµ×Î±ÊÆ±Ø¤Ë¤Ï12·îËö¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÆþ¤ë¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£11·î18Æü¡¢JR¶å½£¤Î¿¦°÷¤Èµ×Î±ÊÆÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬DIY¤Ç¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤ËÃÖ¤¯¥¤¥¹¤È¥Æー¥Ö¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÌµ¿Í±Ø¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£JR¶å½£¤Î´ÉÆâ571¤Î±Ø¤¦¤Á¡¢6³ä¤Û¤É¤Î336±Ø¤ÏÌµ¿Í±Ø¤Ç¤¹¡£
¢£JR¶å½£ ¹©Ì³ÉôÀßÈ÷²Ý¡¦Ê¡ÅÄ·ò°ì ²ÝÄ¹
¡Ö¡Ê±Ø¤Î¡Ë¾è¹ß¿Í°÷¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£¡×
¸½ºß¡¢Æîµ×Î±ÊÆ±Ø°Ê³°¤Î2¤Ä¤ÎÌµ¿Í±Ø¤Ç¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä³ØÀ¸¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Õ¥§¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¥¹¥Úー¥¹¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ×Î±ÊÆÂç³Ø 3Ç¯¡¦µÈÉðÎ¤¼Ó¤µ¤ó
¡Ö¥Ûー¥à¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¹¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¡£¡×
¢£µ×Î±ÊÆÂç³Ø 4Ç¯¡¦¹â¶¶À¤ÇÏ¤µ¤ó
¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Öekinico¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿ÍÌÜ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëËÉÈÈ¤ÎÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢JR¶å½£¤Ïº£¸å¤Û¤«¤ÎÌµ¿Í±Ø¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß³ÈÂç¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£