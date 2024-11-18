Í½ÁÛ³°¤ÎDeNA¡Ö¥É¥é1¡×¤Ë¡ÖÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡×Áª¼ê¤Î»ØÌ¾Áý¡¡¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×º£¤À¤«¤éÌÀ¤«¤»¤ë¡È°Õ³°¤Ê»ØÌ¾¡É¤ÎÎ¢Â¦
¡¡10·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£»ÙÇÛ²¼¤Ç69¿Í¡¢°éÀ®¤Ç54¿Í¤Î¹ç·×123¿Í¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÌÜ¶Ì¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê´ØÀ¾Âç¢ªÃæÆü1°Ì¡Ë¤Ë¤Ï4µåÃÄ¡¢½¡»³ÎÝ¡ÊÌÀ¼£Âç¢ª³ÚÅ·1°Ì¡Ë¤Ë¤Ï5µåÃÄ¤Î»ØÌ¾¤¬½ÅÊ£¤·¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬º£Ç¯¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²ñµÄÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾å°Ì»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È°Õ³°¤Ê»ØÌ¾¡É¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»°±º´ÆÆÄ¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖDeNA¤Î¥É¥é1»ØÌ¾¡×
DeNA¤¬Â¨ÀïÎÏ¤Î»ØÌ¾¤Ë·¹¤¤¤¿ÍýÍ³
¡¡¤Þ¤º1°Ì»ØÌ¾¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÝÅÄÍ´¡Ê»°É©½Å¹©West¢ªDeNA1°Ì¡Ë¤À¡£ÍúÀµ¼Ò¡¢ÌÀ¼£Âç¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÅê¼ê¤À¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëºòÇ¯¤â¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é»ØÌ¾¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³ØÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼¹×»ÊÏº¡ÊÅì¼Ç¢ª2022Ç¯¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì¡Ë¤¬1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÈÂ¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÊóÆ»¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÅöÆü¤Î1°Ì»ØÌ¾¤ª¤è¤Ó³°¤ì1°Ì»ØÌ¾¤ÇÃÝÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£DeNA¤È¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ëº£±Ê¾ºÂÀ¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤ÎÃì2¿Í¤¬ÂàÃÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥³¥ÞÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Î»ØÌ¾¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÅê¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤¬Ä¹¤¯ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÅê¼ê¤òÂ¿¤¯¾å°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®±à·òÂÀ¡Ê»ÔÏÂ²Î»³¡Ë¤ò1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤â¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾®±à¤Ï3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ç¡¢¹â¹»À¸Åê¼ê¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï»³¸ý½Ó¡Ê2005Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ÎÌµ¤µ¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£º£Ç¯¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÝÅÄ¤Ï2°Ì¤Ç¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤Î»ØÌ¾¤¬Áý²Ã
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢DeNA¤Î»ØÌ¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åý°ì¥É¥é¥Õ¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¤Ë2°Ì°Ê¾å¤Î¾å°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸Åê¼ê¤Ï¡¢ÏÃ¤Ë½Ð¤¿¾®±à¤È2011Ç¯¤ÎËÌÊýÍªÀ¿¡ÊÅâÄÅ¾¦¡Ë¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢ËÌÊý¤â3Ç¯¤ÇµåÃÄ¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¼ÆÅÄ»â»Ò¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¢ªÆüËÜ¥Ï¥à1°Ì¡Ë¤äÃÏ¸µ¤ÎÆ£ÅÄÎ°À¸¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¢ªÆüËÜ¥Ï¥à2°Ì¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë¹â¹»À¸Åê¼ê¤ò¿ä¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»ØÌ¾¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¡¢2°Ì¤Ç¤âÂç³ØÀ¸Åê¼ê¤Î¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤âµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤¹¹â¹»À¸Åê¼ê¤ÎÀ®¸ùÎã¤ÎÌµ¤µ¤¬¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£º£Ç¯¤Ï2°Ì°ÊÆâ¤Î¾å°Ì»ØÌ¾¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹þÍÛæÆ¡Ê»Í¹ñILÆÁÅç¢ª³ÚÅ·3°Ì¡Ë¡¢²ÃÆ£¶Á¡Ê»Í¹ñILÆÁÅç¢ªDeNA3°Ì¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë7¿Í¤â¤ÎÁª¼ê¤¬»ÙÇÛ²¼¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤Î6¿Í¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÂçÃ«µ±Î¶¡ÊÆüËÜ³¤¥ê¡¼¥°ÉÙ»³¢ª¥í¥Ã¥Æ2°Ì¡Ë¤ÈÄÇÍÕ¹ä¡Ê»Í¹ñILÆÁÅç¢ªºå¿À2°Ì¡Ë¤¬1Ç¯ÌÜ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÈµÕÉ÷¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï´°Á´¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëµåÃÄ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤ëµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ï¸ø¼°Àï¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£²Ã¤¨¤ÆNPB¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤Î¸òÎ®Àï¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¸½ºß¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê´ØÅìÃÏ¶èÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï´û¤Ë2025Ç¯ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡É®¼Ô¤â¡¢¤¢¤ë¹â¹»À¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î¼èºà¤Ç³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿»þ¤ËÌÌÃÌ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤Èµï¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÀÆðÀ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òµåÃÄ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÀìÌç²È¤ÎÈ½ÃÇ¤â»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïº£Ç¯»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤¬6·î¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ´Áª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Â¬Äê²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢NPBµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÁª¼ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤ËÍê¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤½¤Î»þ¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ï¥×¥í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤·²á¤®¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ÍèÀ¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¸í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥«¥¦¥È¤¬Áª¼ê¤òÈ½ÃÇ¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï´û¤Ë2025Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡È¶â¤ÎÍñ¡É¤òÃµ¤¹Àï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô