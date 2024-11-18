ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£°¡¥£¹¡óÉÕ¶á¤Ø¤È¾®ÉýÄã²¼

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.86¡¡7.76¡¡9.37¡¡7.61
1MO¡¡10.73¡¡7.80¡¡9.61¡¡7.54
3MO¡¡10.70¡¡7.41¡¡9.84¡¡7.65
6MO¡¡10.55¡¡7.34¡¡9.97¡¡7.87
9MO¡¡10.38¡¡7.25¡¡9.98¡¡8.03
1YR¡¡10.30¡¡7.25¡¡10.00¡¡8.20
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.99¡¡9.57¡¡6.94
1MO¡¡10.83¡¡9.90¡¡7.37
3MO¡¡11.07¡¡9.79¡¡7.10
6MO¡¡11.16¡¡9.89¡¡7.21
9MO¡¡11.17¡¡9.96¡¡7.28
1YR¡¡11.17¡¡10.03¡¡7.36
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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