¡ÔÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ËºÆÁª¡ÕºØÆ£¸µÉ§»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿X»á¤È¤Î´Ø·¸¡Ö»ä¤äÁ°ÉûÃÎ»ö¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤Ïº£¤âÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
11·î17Æü¡¢ºØÆ£¸µÉ§»á¤¬Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¿¦¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÎµÄ·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢9·î¤ËÃÎ»ö¤ÎÃÏ°Ì¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿ºØÆ£»á¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×¤ËËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ»ö¤ËÅöÁª¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿X¤µ¤ó¤È¤Ï¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ÖÊ¸½ñ¡×
¢¡¢¡¢¡
X¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÅöÁª°ÊÁ°¤«¤é
¡¡7·î7Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¸µÀ¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î¡ËX¤µ¤ó¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¤ÏÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤«¤éX¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯7·î¤«¤éÁíÌ³´±Î½¤È¤·¤ÆµÜ¾ë¸©¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢ÁíÌ³Éô»ÔÄ®Â¼²ÝÄ¹¤ÈºâÀ¯²ÝÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½¤Î±þ±ç¤ÇÊ¼¸Ë¸©¤¬¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÉ¸¯»ö¶È¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Î¿Í»ö²Ý¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±ï¤ÇX¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÈà¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿Í¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£3Ç¯Á°¤Ë»ä¤¬ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎX¤µ¤ó¤¬ÃÏ¸µ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºØÆ£Á°ÃÎ»ö¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
X¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Öã·Æ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î°ãË¡¹Ô°ÙÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Î½Ð½ê¤¬X¤µ¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤ÆÆ¿Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤òÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ËÁ÷¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Ä¾ÀÜ¡ÖÃÎ»ö¡¢¤³¤³¤ÏÄ¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©¾ì¤¬¾å¤ÎÃÎ»ö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢X¤µ¤ó¤È¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤·¡¢¸©¤Î¶ÉÄ¹¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¸À¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ä¡ÄÈà¤È¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï²¿ÅÙ¤â¶»¤ËµîÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡X¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦Ç§¼±¤·¤ÆÄ£Æâ¤ÇÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£X¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¼±¼Ô¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÎ»ö¤ÎÂÐ±þ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏË¡Î§¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â¤½¤ÎÇ§¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¨²ü»ö°Æ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬ÉÔÍÑ°Õ¤ËX¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡3·î21Æü¤«¤éÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ò²òÇ¤¤·¤ÆÁíÌ³ÉôÉÕ¤È¤·¡¢5·î7Æü¤ËÄä¿¦3¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢X¤µ¤ó¤Ï4·î¤Ë¸©¿¦°÷¸ø±×ÄÌÊóÁë¸ý¤ËÄÌÊó¤·¡¢6·î13Æü¤Ë¤Ï¸©µÄ²ñ¤¬É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢X¤µ¤ó¤ÏÉ±Ï©»Ô¤ÎÀ¸²È¤Ç¡Ö»à¤ò¤â¤Ã¤Æ¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤»Ä¤·¤Æ¼«»à¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä»ä¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿·Ð°Þ¤äÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡X¤µ¤ó¤«¤é¤â¤Ï¤äÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ÎÊ¸½ñ¤òºîÀ®¡¦Î®ÉÛ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤Î¿¿°Õ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¤É¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤Î¹Ô°Ù¤¬X¤µ¤ó¤Î»à¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¨²ü½èÊ¬¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÏÃ¤Ï¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤äÊÒ»³¡Ê°Â¹§¡ËÁ°ÉûÃÎ»ö¤ËX¤µ¤ó¤Î»à¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤Ï¡¢º£¤âÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÅ½£ÊÛ¤Î¸·¤·¤¤¸ýÄ´
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ï»ä¤ÎÁ°Ç¤¤Î°æ¸ÍÉÒ»°¸µÃÎ»ö¤Î¸©À¯¤¬5´ü20Ç¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÌò½ê¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÊÑ²½¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£Ê¼¸Ë¸©Ä£¤Ç¤âÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤Î¿¦°÷¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥³¥¹¥ÈÁý¤òÍýÍ³¤Ë¡¢1000²¯±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©Ä£¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤òÅà·ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿¦°÷¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö·ú¤ÆÂØ¤¨¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢°æ¸Í¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÉûÃÎ»ö¤«¤éÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤âÂ¿¤¯¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿Î®¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¸©À¯¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç2021Ç¯¤Î½¢Ç¤Ä¾¸å¡¢ÃÎ»öÄ¾³í¤Î¡Ö¿·¸©À¯¿ä¿Ê¼¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡Ê23Ç¯3·îËö¤ËÇÑ»ß¡Ë¡¢²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£X¤µ¤ó¤È¤Ï¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ËÊÒ»³Á°ÉûÃÎ»ö¤ÈÁ°ÁíÌ³ÉôÄ¹¡¢»º¶ÈÏ«Æ¯ÉôÄ¹¡¢¼ã¼Ô¡¦ZÀ¤Âå±þ±çÅùÄ´À°Ã´ÅöÁ°Íý»ö¤È¤âµÜ¾ë¸©¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢Ç¤Åö½é¡¢Ä£Æâ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¥Ä¥Æ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¤³¤Î4Ì¾¤ò¾·½¸¤·¤Æ¿·¸©À¯¿ä¿Ê¼¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Æ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î4Ì¾¤Ï¡¢X¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¿Í»öÈª½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£X¤µ¤ó¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤ÏX¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÖX¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ö¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢´Ø·¸¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3·î25Æü¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬À¾ÇÅËá¸©Ì±¶É¤òË¬¤Í¡¢X¤µ¤ó¤òÄ°¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤âÇÅ½£ÊÛ¤Ç¸ýÄ´¤Î¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ð¥Ð¥Ð¥Ã¤ÈµÍÌä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£É½¸½¤äÆâÍÆ¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡
¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊºØÆ£¸µÉ§¡Ö¡Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤«゙Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Æ゙¤·¤¿¡ÙºØÆ£¸µÉ§¡¦Á°Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤¬¸ì¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤ÈÈ¿¾Ê¡×¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦X¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¦ÇÅ½£ÊÛ¤Î¸·¤·¤¤¸ýÄ´
¡¦¡ÖÊ¸²½³Ø½Ñ·Ï·ù¤¤¡×¤Î¿¿Áê
¡¦·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤¿
¡¦¸©Ì±ËÜ°Ì¤Î¸©À¯¤Ë
¡¦°¦ÆÉ½ñ¤Ï»ÊÇÏÎËÂÀÏº
¡ÊºØÆ£ ¸µÉ§¡¿Ê¸éº½Õ½© 2024Ç¯11·î¹æ¡Ë