¡Ø¸¤¹¥¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù8¤Ä¡ª¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï°¦¸¤¤À¤é¤±¡©¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
1.¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°¦¸¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
°¦¸¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤½Ö´Ö¤äÌÌÇò¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤À¤é¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
»þ¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥«¥á¥é¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤»¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸«ÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.°¦¸¤¤Î¸¤¼ï¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤ë
°¦¸¤¤ÈÆ±¤¸¸¤¼ï¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¸¤¹¥¤¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸¤¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Éþ¤äÊ¸Ë¼¶ñ¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ê¤É¡¢²È¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ï¸¤¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¤Ä¤¤½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3.°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤ÎÉô²°¤Å¤¯¤ê¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à
¸¤¤È²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éô²°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦¸¤¤¬Í·¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢ÂÀö¤¤¾ì¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¸¤¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¦¾ð¤Ç¤¹¤Í¡£
4.»ô¤¤¼ç¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤
»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¸¤¤ÎÌ¾Á°¤äÇ¯Îð¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤Æ±»Î¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤â¼«Á³¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸¤¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸òÎ®¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
5.¼«Ê¬¤è¤ê¤â¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë
°¦¸¤¤Ë¤Ï·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤´ÈÓ¤ä¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤Æ·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÀáÌóÀ¸³è¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£°¦¸¤¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤â·ò¹¯´ÉÍý¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
6.ÍÑ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë
¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¤Ä¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¸¤¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤ÈÆ±¤¸¸¤¼ï¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤Î¿·¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
7.³°½ÐÀè¤Ç¤â°¦¸¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
»Å»ö¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤Õ¤È¡Ö¸¤¤¬¤¤¤ë¤«¤éÁá¤¯µ¢¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¸¤¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£Î±¼éÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢Éô²°¤¬¤Á¤ã¤ó¤È²÷Å¬¤«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´ÇÛ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
8.¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È²Ä¤Î»ÜÀß¤òÃµ¤¹
µÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È²Ä¤Î¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼²ÄÇ½¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¸ø±à¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°¦¸¤¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡¢²ÈÂ²Æ±Á³¤Î°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¸¤¹¥¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤¤¤¯¤Ä¤«Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÏÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¡£¸¤¹¥¤¤Ï¤à¤·¤í¸Ø¤ì¤ë¡Ö¸ÄÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Î¼÷Ì¿¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤âÃ»¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£