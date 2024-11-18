»³ËÜ·½°í¡¢Ì¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ1¤«·î¤¬·Ð²á¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ç¤Î±ó½Ð¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö11·î17Æü¤Ç1¥ö·î¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡×¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ï³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ñ¥·¥ã¥ê¤Ç¤¹¡×¤È¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ç¤Î±ó½Ð¡×¤â¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥°¥Ã¥¹¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÊ¡¦À¾ÌîÌ¤É±¤È¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£