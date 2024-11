さすがの人気ぶり！『となりのMr.パーフェクト』チョン・ヘイン、韓国ファンミが“即完売”

俳優チョン・ヘインのソウルファンミーティングがチケット販売開始と同時に全席完売を記録した。

【写真】「心臓止まる…」チョン・ヘイン、ベッド上の“彼氏風”ビジュアル

主催社BIGCによると、来る12月1日、ソウル梨花(イファ)女子大学大講堂で開かれる「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME' IN SEOUL」が、前売り販売開始直後に全回(13時、18時)の座席が完売したと伝えた。

「OUR TIME」は「今この時間、私たちだけの時間」という意味で、チョン・ヘインとHeyniz(チョン・ヘインのファンネーム)がともにする空間と時間の切なさを盛り込んでいる。

(画像=FNCエンターテインメント)チョン・ヘイン

所属事務所のFNCエンターテインメントによると、今回のファンミーティングはツアーの形式で11月2日にバンコクで幕を開け、来る23日に台北、12月1日にソウル、7日にジャカルタ、21日にマニラと続く予定だ。

以降も2025年1月10日にメキシコシティ、12日にサンパウロ、14日にサンティアゴでツアーを開催する。

なお、チョン・ヘインは今年、大躍進を続けている。

デビュー後初のラブコメ挑戦作『となりのMr.パーフェクト』では幼なじみとのロマンスを披露し、視聴者にトキメキを与えたかと思えば、映画『ベテラン2』(原題)では初めて引き受けた悪役キャラクターをリアルに演技し、絶賛された。

主催社BIGCは「熱い愛を受けているチョン・ヘインさんの象徴的なソウルファンミーティングを主催することになり光栄だ」とし、「Heynizの熱い期待に合わせて、チョン・ヘインさんと忘れられない大切な思い出を作ることができるよう最善を尽くして準備する」と感想を明らかにした。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『始動』など。