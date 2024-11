ENHYPEN、K-POP歴代リパッケージアルバム初動発売枚数の最多記録更新！初週で140万枚突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■リパッケージアルバムでミリオンセラーを達成したK-POPアーティストは、ENHYPENを含めて2グループのみ!

ENHYPENの2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が、発売初週(集計期間11月11日~17日)で計140万6,926枚のセールスを記録。

これで、ENHYPENは歴代K-POPリパッケージアルバムの中で最多初動販売量(発売後1週間のアルバム発売量)の新記録を打ち立てた。リパッケージアルバムでミリオンセラーを達成したK-POPアーティストは、ENHYPENを含めて2グループのみだ。

『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、前作2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』に収録された10曲に新曲2曲を加えたリパッケージアルバム。『ROMANCE : UNTOLD』が初動ダブルミリオンセラーとなるなどキャリアハイを達成したのに続き、もう一度意味のある成果を上げたことになる。

タイトル曲「No Doubt」のグローバルファンからの関心も熱く、LINE MUSIC「トップ100」のリアルタイムチャートにて5日連続(11月11日~15日)1位、デイリーチャートでは3日連続(11月13日~15日)トップを記録した。発売と同時に32ヵ国余り/地域のiTunes「トップソング」にもチャートインし、熱烈な反響を得ている。

11月19日には「No Doubt (Japanese Ver.)」「XO (Only If You Say Yes) (Japanese Ver.)」のリリースも控えており(各種音楽配信サービスでのみ聴くことができる)、期待は高まるばかり。

なお、ENHYPENは、現在3回目のワールドツアーの日本公演であり、K-POPボーイグループでデビューから最速での3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催中だ。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.11.19 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No Doubt(Japanese Ver.)」

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/