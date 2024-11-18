2400Ëü±ß¤Ç±§ÃèÎ¹¹Ô¡¡¥´¥ó¥É¥é¤Ëµ¤µå¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÀ®ÁØ·÷¤Ø¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«Ëë
¹ñÆâ³°100°Ê¾å¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¾è¤êÊª¤Ç±§Ãè¤Î¡ÈÆþ¤ê¸ý¡É¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£2¿Í¾è¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë±§ÃèÎ¹¹ÔÍÑ¤Î¥´¥ó¥É¥é¡£µ¤µå¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÅÙ2Ëü5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ®ÁØ·÷¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±ýÉü4»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÈñÍÑ¤Ï1¿Í2400Ëü±ß¤Û¤É¡£¤¹¤Ç¤Ë3¿Í¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Î¾¦¶È±¿¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öispace¡×¼Ò¤Î·îÃåÎ¦Á¥¤Î¼ÂÀ£ÌÏ·¿¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¡£
Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢²Æì¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¹Ô¤Àè¤¬¡Ö±§Ãè¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â¡£
»°°æÉÔÆ°»º ±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô¡¡ÅÏÊÕ¿ò»Ë¤µ¤ó
¡ÖÀ¤³¦¤«¤é±§Ãè¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®¡¦¶¦ÁÏ¤¹¤ë¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖNIHONBASHI SPACE WEEK2024¡×¤Ïº£½µ¶âÍËÆü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£