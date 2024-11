±ó³ÖÁàºî²ÄÇ½¡ªSUNGA ¥é¥¸¥³¥ó½üÀãµ¡¡Ø¥æ¥­¥¾¡¼¡Ù

SUNGAは、ラジコン除雪機『ユキゾー』の発売を記念して、2024年11月18日(月)から2024年11月30日(土)まで、期間限定の30%OFFセールを開催します。

SUNGA ラジコン除雪機『ユキゾー』

雪の多い地域では除雪が日常的な課題となりますが、ラジコン除雪機『ユキゾー』は、エンジン始動停止・前進後進・旋回・砕刃高調整・スピードコントロールの全てがプロポ操作でできるので、ホビーラジコン感覚での楽しい作業となります。

寒さの厳しい環境や危険な場所でも、軒先などの安全な場所から遠隔操作していただけるので、除雪作業に掛かる時間と労力を軽減し、安全性も向上します。

特にご年配の方の転倒リスクを低減し、企業様や施設管理者様においては人件費削減にも貢献します。

■除雪面積・積雪量によって選べる2モデル展開

S62:除雪幅620mm×除雪高300mm/S100:除雪幅1000mm×除雪高400mm

自宅のお庭やガレージ前などのホームユースから、社内施設や大規模施設の敷地など、広い場所までカバーいただけます。

■ハイパワーな除雪力で処理が楽々!

氷雪や塊雪も力強く掻取りながら集雪するオーガ式の除雪に加え、15m(30m)まで投雪できるスノーシューターにより、後処理不要なのも大きな魅力です。

S100-1

■30度までの傾斜面に対応

グリップ力の高いキャタピラー仕様で、坂道などの作業も行えます。

また、雪質や降雪量に応じて2段階の速度調整も可能です。

■処理能力

1時間当たりの処理面積は最大2,480平米(4,000平米)と、スピーディーな除雪作業を実現。

処理スピードだけでなく、処理後の路面が綺麗なことも特徴的です。

※()内は、S100の数値

【製品スペック】

型番 :S62/S100

エンジン :7馬力/15馬力

除雪幅 :620mm/1000mm

排気量 :212cc/420cc

除雪高 :300mm/400mm

サイズ :W760×D1250×H740mm/W1040×D1380×H850mm

重量 :190kg/290kg

燃料 :無鉛ガソリン

バッテリー:24V/20Ah

対応角度 :30度以下

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間:2024年11月18日(月)〜2024年11月30日(土)

【S62】価格:通常販売価格810,000円 → 【30%OFF】567,000円(税込)

URL: https://sun-ga.jp/products/sp-sb-s62

【S100】価格:通常販売価格1,130,000円 → 【30%OFF】791,000円(税込)

URL: https://sun-ga.jp/products/sp-sb-s100

