イミロアは、同社が企画・撮影を行うYouTubeチャンネルの「ヘヤマニちゃんねる」にて、Amazonギフト券 1,000分が抽選で50名様に当たる「いい家ヘヤマニキャンペーン」を2024年11月18日(月)〜11月30日(土)に実施します。

ヘヤマニちゃんねる「いい家ヘヤマニキャンペーン」

期間 : 2024年11月18日(月)〜11月30日(土)

URL : https://www.youtube.com/@heyamani.fudosan

LINE登録URL: https://line.me/R/ti/p/@787jsehn?ts=06221237&oat_content=url

賞品 : Amazonギフト 1,000円分

人数 : 50名様

申込み方法 : 公式LINEでお友達登録

当選連絡 : 公式LINEから当選者のみに連絡

イミロアは、同社が企画・撮影を行うYouTubeチャンネルの「ヘヤマニちゃんねる」にて、Amazonギフト券 1,000分が抽選で50名様に当たる「いい家ヘヤマニキャンペーン」を2024年11月18日(月)〜11月30日(土)に実施。

■いい家ヘヤマニキャンペーン

キャンペーンの参加方法は、とても簡単。

ヘヤマニちゃんねるの概要欄などに記載している公式LINEにお友達登録をするだけ。

参加者の中から抽選で50名様に、Amazonギフト1,000円分がプレゼントされます。

※抽選の結果は、当人にLINEで直接連絡させていただきます。

また、LINE登録後、物件を契約された方全員に、30,000円分の家賃補助割引。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都内の新築物件をお得に紹介!ヘヤマニちゃんねる「いい家ヘヤマニキャンペーン」 appeared first on Dtimes.