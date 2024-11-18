都内の新築物件をお得に紹介！ヘヤマニちゃんねる「いい家ヘヤマニキャンペーン」
イミロアは、同社が企画・撮影を行うYouTubeチャンネルの「ヘヤマニちゃんねる」にて、Amazonギフト券 1,000分が抽選で50名様に当たる「いい家ヘヤマニキャンペーン」を2024年11月18日(月)〜11月30日(土)に実施します。
ヘヤマニちゃんねる「いい家ヘヤマニキャンペーン」
期間 ： 2024年11月18日(月)〜11月30日(土)
URL ： https://www.youtube.com/@heyamani.fudosan
LINE登録URL： https://line.me/R/ti/p/@787jsehn?ts=06221237&oat_content=url
賞品 ： Amazonギフト 1,000円分
人数 ： 50名様
申込み方法 ： 公式LINEでお友達登録
当選連絡 ： 公式LINEから当選者のみに連絡
イミロアは、同社が企画・撮影を行うYouTubeチャンネルの「ヘヤマニちゃんねる」にて、Amazonギフト券 1,000分が抽選で50名様に当たる「いい家ヘヤマニキャンペーン」を2024年11月18日(月)〜11月30日(土)に実施。
■いい家ヘヤマニキャンペーン
キャンペーンの参加方法は、とても簡単。
ヘヤマニちゃんねるの概要欄などに記載している公式LINEにお友達登録をするだけ。
参加者の中から抽選で50名様に、Amazonギフト1,000円分がプレゼントされます。
※抽選の結果は、当人にLINEで直接連絡させていただきます。
また、LINE登録後、物件を契約された方全員に、30,000円分の家賃補助割引。
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