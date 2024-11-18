BIGMAMA¡¢360¡ë¤Î¶À¶õ´Ö¤È¾ÈÌÀ¸ú²Ì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖMirror World¡×MV¸ø³«
BIGMAMA
NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¤È¥ì¡¼¥Ù¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤ÀBIGMAMA¤¬¡¢11·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖMirror World¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBIGMAMA "Mirror World" MUSIC VIDEO
Ìµ¸Â¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¶À¤ÎÀ¤³¦¡¢Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¶À¤Ë±Ç¤ëÀ¤³¦¤Î¸þ¤³¤¦¤ËËÜ¼Á¤òµá¤áÃµ¤·µá¤áÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡£
¶À¤è¶À
À¤³¦¤Ç°ìÈÖ
ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤ò±Ç¤·¤Æ
¶À¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÁ³¤È¤·¤¿·Ú²÷¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ËºÜ¤»¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÈþ¥á¥í¥®¥¿¡¼¤ËÙ³¾ðÅª¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤¬Íí¤à¡£BIGMAMA¤é¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î²¦Æ»¤òÊâ¤à°ì¶Ê¡£
¤Þ¤¿¡ÖMirror World¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢2025Ç¯»Ï¤ËÅìÌ¾ºå¤ò¼þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö¢£¢£¢£¢£¢£¢£¢£¢£¡×¤â³«ºÅ·èÄê¡£¡¦2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ) ÇßÅÄ CLUB QUATTRO¡¦2025Ç¯2·î18Æü(²Ð) ·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM¡¦2025Ç¯2·î23Æü(Æü) Ì¾¸Å²° CLUB QUATTRO ¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¼õÉÕ2024Ç¯11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á24Æü¡ÊÆü¡Ë23:59https://eplus.jp/bigmama