ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『ライオン・キング:ムファサ』を2024年12月20日(金)に日本劇場公開!

『ライオン・キング』の主人公であるシンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>を描きます。

冷酷な敵ライオン“キロス”の日本語版吹替声優を演じる渡辺謙さんが大ヒット祈願イベントに登壇。

難波八阪神社 獅子殿に降臨しました☆

映画『ライオン・キング:ムファサ』大ヒット祈願イベント

開催日:2024年11月18日

2024年12月20 日(金)に公開される映画『ライオン・キング:ムファサ』は、息子シンバを命がけで守ったムファサ王と、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカーの若き日の兄弟の絆を描く、『ライオン・キング』の原点にしてはじまりの物語。

冷酷な敵ライオン、キロスから群れを守るため新天地を目指す旅の過程で孤児から王へ運命を切り拓くムファサと、彼の運命を変える“弟”タカ(若き日のスカー)。

血のつながりを超えた ≪兄弟の絆≫に隠された驚くべき秘密とは?

心をゆさぶる楽曲にのせて超実写版で描くキング・オブ・エンターテイメントです。

今回、そんな『ライオン・キング:ムファサ』のヴィラン、“キロス”の日本語版吹替声優をつとめる渡辺謙さんが大ヒット祈願イベントに登壇しました☆

ムファサとタカを追い詰める“冷酷な敵ライオン”キロス役とつとめる渡辺謙さん。

会場は、大きな口で勝利を呼び、邪気を飲み勝運(商運)を招くと世界中から参拝者で賑わい、大きな獅子(ライオン)の社がトレードマークの「難波八阪神社」

大量のスモークの中から渡辺謙さんが登場!

本殿では祈祷をすませた後に獅子殿でトークセッションを実施。

渡辺謙さんが演じたキャラクター“キロス”の魅力。

世界中で愛される『ライオン・キング』はじまりの物語である本作『ライオン・キング:ムファサ』への思いを存分に語ってくださいました。

今作でも数多くの作曲をした、リン=マニュエル・ミランダさんとのエピソードや、劇中歌を収録する上でのエピソードも披露。

マッツ・ミケルセンさんの演技を参考にしたエピソードなどをお話ししてくださいました。

ただの悪役/ヴィランズではない“キロス”の魅力がより待ち遠しくなる渡辺謙さん日本語版吹替が待ち遠しいですね!

『ライオン・キング:ムファサ』は2024年12月20日公開です。

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

