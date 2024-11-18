¥Û¥ó¥À¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯ÍÑ½ãÀµ¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼È¯Çä
¡¡¥Û¥ó¥À¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï14Æü¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯ÍÑ¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎHonda Cars¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥Û¥ó¥À¡¢N-BOX JOY¤òÈ¯Çä¡¡ÀìÍÑ½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì
¡¡¸½¹Ô¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ï11ÂåÌÜ¤ÎFL·¿¤Ç¡¢2021Ç¯9·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤È¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¸åÉô¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤Î°ì¼ï¡£¼ç¤Ë¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯·¿¤Î¼Ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾¸åÊý¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤ò¸º¤é¤·¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÊý»ëÌî¤Î³ÎÊÝ¤â¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Î¶¯¤ß¤À¡£¹ß±«»þ¤Ï¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬±«Î³¤òËÉ¤®¡¢¼ÖÎ¾¸åÉô¤ÎÁë¤òÇ¨¤é¤µ¤º¡¢¸åÊý¤Î»ë³¦¤ò¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥Ó¥Ã¥¯ÍÑ¤Î¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¼Â¸ú¶õÎÏµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£¼çÍã¤äÍãÃ¼ÈÄ¤Î·Á¾õ¤ò¥·¥Ó¥Ã¥¯ÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¼çÍã²¼ÌÌ¤ËÂÐ¤·¡¢µø¿Ï·Á¾õ¤Î¼Â¸ú¶õÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¸å¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤ÎLX¤äEX¡¢e:HEV¤Ø¤ÎÁõÃå¤â¤Ç¤¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï6Ëü8,200±ß¡£