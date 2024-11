¡È¥µ¥ë¥Ó¥¹¡É¤Ê¤ÉÌû²÷¤Ê¥Ô¥Ý¥µ¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥µ¥ë¥²¥Ã¥Á¥å¡×

エスケイジャパンは、今でも多くのファンに愛されている「サルゲッチュ」のアミューズメント専用景品を発売します。

2024年11月21日(木)から全国のアミューズメント施設2社「ナムコ」「モーリーファンタジー・PALO」の店舗と、オンラインクレーンゲーム「ナムコオンラインクレーン」「モーリーオンライン」限定で展開します。

<ピポサルたちがぬいぐるみになって登場!>

1999年にプレイステーション(R)で発売され“サル捕まえゲー”という新たなジャンルを開拓した「サルゲッチュ」。

世界中で人気を博し、2024年で発売から25周年を迎えます。

そんな「サルゲッチュ」の愛すべきピポサルたちが、アミューズメント専用景品で登場!

約40cmの「ピポサル BIGぬいぐるみ」と約12cmサイズ「ピポサル マスコット」の2アイテム。

マスコットには、サルゲッチュ2から登場した“ツタンカーモン”や“サルビス”など愉快なピポサルもラインナップされています。

お気に入りのピポサルをゲッチュしてください。

※アミューズメント専用景品のため、非売品となります。

※店舗には2024年11月21日(木)から順次導入となります。

導入時期は店舗によって異なります。

サルゲッチュ ピポサルBIGぬいぐるみ(全1種)

サルゲッチュ ピポサルマスコット(全5種)

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

