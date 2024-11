»°ÊýÏ»¤Î¾®³ä ¥Ð¥¿¡¼¥¹¥³¥Ã¥ÁÆþ¤ê¡ªËÌ³¤Æ»¡¦Ìø·î¡ÖÌø·î¡¦Åß¤ÎÇò³òÊØ¡×

北海道・柳月は「柳月・冬の白樺便」が発売。

北海道・柳月「柳月・冬の白樺便」

【商品名】柳月・冬の白樺便

【価格】1セット 3,400円(税込)

【販売期間】11月20日(水)〜11月24日(日)

【送料無料】送料無料でお届けします。

【商品内容】8種20個入

こちは、お手頃価格の1セット3,400円(税込)。

可愛い白樺段ボールに、お菓子をぎっしりと詰めたシンプル梱包でお届けします。

さらにお得な送料無料で、11月20日(水)より5日間限定販売です。

「柳月・冬の白樺便」は、個性豊かな8種のスイーツセット。

この冬の完全新作「三方六の小割 バタースコッチ」や、柳月の冬限定スイーツの数々を楽しめます。

新作や限定品好きの方にはたまらないセット内容です。

1. 冬の新作:三方六の小割 バタースコッチ×1箱(5本入)

スコットランド伝統のバタースコッチは、キャンディなどでもなじみ深い味わい。

そんなバタースコッチの芳醇な味わいをバウムクーヘンに仕立てられています。

キャラメルと焦がしバターの風味がお口いっぱいに広がる、

寒い冬のひと時に、心温まる格別な味わいです。

三方六の小割 バタースコッチ

2. あんバタサン×3

十勝小豆や発酵バターなど、北海道素材が凝縮した柳月特製のサブレサンド。

あんとバターのマリアージュが美味しい北海道の新定番土産です。

あんバタサン

3. 十勝この実×2

くるみ、松の実、かぼちゃの種、3種の木の実が香ばしい!

しっとりとしたバターフィナンシェと木の実の食感がくせになる美味しさです。

十勝この実

4. 冬限定:あんガバス×2

フランスの伝統菓子「ガトーバスク」をアレンジした冬限定品。

柳月特製つぶあんと、ほんのり塩気のあるチーズ生地がベストマッチ。

あんガバス

5. 冬限定:粉雪のドラサン×2

なめらかなキャラメルバタークリームと、きめ細やかな生地の組み合わせ。

表面のシュガーコーティングで、雪のようなシャリシャリ食感のアクセント。

粉雪のドラサン

6. 冬限定:ぷるんと濃厚 まじ栗プリン×2

国産の和栗と北海道産生クリームを使った贅沢な味わいの栗プリン。

まるでモンブランのような濃厚さとねっとり感が人気のヒミツ。

ぷるんと濃厚 まじ栗プリン

7. 冬限定:冬ゆべし みかん小餅1袋(2個入)×2

中も外もみかんづくしの冬の和み菓子。

ほど良い弾力の甘酸っぱいみかんゆべしに、とろ〜りみかんソース入り。

冬ゆべし みかん小餅

8. 冬限定:月ふわり 冬の苺ミルク×2

しっとりモチモチ食感が人気の「月ふわり」に冬の限定フレーバー。

甘酸っぱい苺あんと練乳入りミルククリームの心和むハーモニー。

月ふわり 冬の苺ミルク

冬の家族団らんや、北海道スイーツを満喫したい方にもおすすめです。

柳月・冬の白樺便

