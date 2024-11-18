Ãæ¹ñÂç°ú¡§¾å³¤Áí¹ç£°¡¥£²¡ó°Â¤Ç£³ÆüÂ³Íî¡¢¶ä¹Ô³ô¤ÏµÕ¹Ô¹â
¡¡½µÌÀ¤±£±£¸Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¶¡¥£¸£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£±¡ó¡Ë°Â¤Î£³£³£²£³¡¥£¸£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡£Ìó£²½µ¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿ÍÌ±¸µ°Â¤Î¿Ê¹Ô¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Î¸µÉûÁíºÛ¡¢¼ëÌ±»á¤Ï£±£µÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¸øÌóÄÌ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÁ´Í¢ÆþÉÊ¤Ë£¶£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÁê±þ¤ÎÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Æü¤Ë³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÊÆ¥É¥ë¤Î¿ÍÌ±¸µ°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢ºÆ¤Óº£Ç¯£¸·î¾å½Ü°ÊÍè¤Î¸µ¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤â·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄÉ²Ã·ÐºÑÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î²óÉüÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·Êµ¤ÉâÍÈ¤Î¤¿¤á¡¢Åö¶É¤ÏÄÉ²Ã¤Î»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬º¬¶¯¤¤¾õ¶·¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÏÀè¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¶âÍ»Åö¶É¤Ï£±£±·î¤«£±£²·î¤ËÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤òºÆÅÙ°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ê¤É¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È³«È¯Âç¼ê¤ÎÍÑÍ§ÌÖÍí²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó°Â¡¢È¾Æ³ÂÎÉõ»ß¡¦¸¡ºº¤Î¹¾ÁÉÄ¹ÅÅ²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£¸£´¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£¶¡ó°Â¡¢¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¹º½£»ÎÍöÈùÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£´£¶£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó°Â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎËÌµþÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡Ê£¶£°£³£¹£¸£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¡¢£Ì£Å£Ä´ðÈÄ¡¦¥Á¥Ã¥×Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤Î»°°Â¸÷ÅÅ¡Ê£¶£°£°£·£°£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡°åÌô³ô¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£»³ÅìÏ¥¹³°åÌô¡Ê£¶£°£°£·£¸£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¡¢¿ÍÊ¡°åÌô½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£°£·£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢ÇÏ±þÎµÌô¶È¡Ê£¶£°£°£¹£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢¹¯±ïÌô¶È¡Ê£¶£°£°£µ£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¡¢Þ¶¹¾°åÌô¡Ê£¶£°£°£²£±£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£¶£°£³£²£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢ÁÇºà³ô¡¢¾Ú·ô³ô¡¢·³»ö´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô³ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£¾å³¤±ºÅìÈ¯Å¸¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£°£°£°£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£¹£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£±£¶£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£³£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¡¢Ãæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£²£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º³ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß³ô¤Î°ì³Ñ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±¡¥£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£´£±¡ó¡Ë°Â¤Î£²£·£´¡¥£¹£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£³¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£´¡ó¡Ë°Â¤Î£±£²£µ£µ¡¥£´£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿ÍÌ±¸µ°Â¤Î¿Ê¹Ô¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Î¸µÉûÁíºÛ¡¢¼ëÌ±»á¤Ï£±£µÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¸øÌóÄÌ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÁ´Í¢ÆþÉÊ¤Ë£¶£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÁê±þ¤ÎÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Æü¤Ë³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÊÆ¥É¥ë¤Î¿ÍÌ±¸µ°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢ºÆ¤Óº£Ç¯£¸·î¾å½Ü°ÊÍè¤Î¸µ¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤â·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄÉ²Ã·ÐºÑÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î²óÉüÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·Êµ¤ÉâÍÈ¤Î¤¿¤á¡¢Åö¶É¤ÏÄÉ²Ã¤Î»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬º¬¶¯¤¤¾õ¶·¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÏÀè¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¶âÍ»Åö¶É¤Ï£±£±·î¤«£±£²·î¤ËÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤òºÆÅÙ°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ê¤É¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È³«È¯Âç¼ê¤ÎÍÑÍ§ÌÖÍí²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó°Â¡¢È¾Æ³ÂÎÉõ»ß¡¦¸¡ºº¤Î¹¾ÁÉÄ¹ÅÅ²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£¸£´¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£µ¡¥£¶¡ó°Â¡¢¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¹º½£»ÎÍöÈùÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£´£¶£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó°Â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎËÌµþÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡Ê£¶£°£³£¹£¸£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¡¢£Ì£Å£Ä´ðÈÄ¡¦¥Á¥Ã¥×Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤Î»°°Â¸÷ÅÅ¡Ê£¶£°£°£·£°£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡°åÌô³ô¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£»³ÅìÏ¥¹³°åÌô¡Ê£¶£°£°£·£¸£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¡¢¿ÍÊ¡°åÌô½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£°£·£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢ÇÏ±þÎµÌô¶È¡Ê£¶£°£°£¹£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢¹¯±ïÌô¶È¡Ê£¶£°£°£µ£µ£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¡¢Þ¶¹¾°åÌô¡Ê£¶£°£°£²£±£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£¶£°£³£²£µ£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢ÁÇºà³ô¡¢¾Ú·ô³ô¡¢·³»ö´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô³ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£¾å³¤±ºÅìÈ¯Å¸¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£°£°£°£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£¹£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£±£¶£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¡¢Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£³£¹£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¡¢Ãæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£²£¸£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º³ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß³ô¤Î°ì³Ñ¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±¡¥£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£´£±¡ó¡Ë°Â¤Î£²£·£´¡¥£¹£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£³¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£´¡ó¡Ë°Â¤Î£±£²£µ£µ¡¥£´£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë