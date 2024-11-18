´Ú¹ñ¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç°ÕÃÏ¤Î¾¡Íø¡¡¹ë½£¤Ë£µ¡Ý£²¤Ç£³¾¡ÌÜ¡¡Á°Æü¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·èÄê¡¡¥×¥ì¥ß¥¢£±£²
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¦£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¢´Ú¹ñÂåÉ½£µ¡Ý£²¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Å·Êì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤¬ºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£»°²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ï»°²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¡£»Í²ó¤Ë¤â£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ï»²ó¤Ë£²¥é¥ó¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡£ÂÁÈ¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î£²¼¡¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£´Ú¹ñ¤Ï£³¾¡£²ÇÔ¤ÇÂæÏÑ¤ÈÊÂ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Âè£²²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¡£Âè£³²óÂç²ñ¤Ç¡¢½é¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï£×£Â£Ã¤Ç£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£