¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½Èï³²¡ÛÂç³ØÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬´°À®¡¡¹âÎð¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºý»Ò¤Ë¡ÖSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÀ¹¤ê¹þ¤à¡¡Ê¡²¬
Âç³ØÀ¸¤¬·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢º¾µ½Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡× ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Î×¾²¿´Íý³Ø¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ë³ØÀ¸4¿Í¤¬¡¢º¾µ½Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡ÖÅÅÏÃÂÐ±þ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢¶å½£»º¶ÈÂç³Ø¤¬Ê¡²¬¸©·Ù¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸¤é¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³¨¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Êºý»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶å½£»º¶ÈÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê2Ç¯¡¦ºäËÜ°¦¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤°¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ê¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Äー¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Ê¡²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·1·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î¡ÖSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤ÎÈï³²³Û¤Î¹ç·×¤Ï60²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¸øÌ±´Û¤äÏ·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ËÇÛÉÛ¤·¡¢º¾µ½Èï³²¤Î·¼È¯¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£