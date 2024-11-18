¡ÖÂæÏÑ¤Î¿Í¡¢ÆüËÜ¹¥¤¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×¡¡Æü¤Î´Ý·Ç¤²¤¿ÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ó¤ËÆüËÜ¿Í´¶Æ°¡Ö¼«Ê¬Ã£¤Ë¾¡¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¡Ä¡×
¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ï17Æü¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»Ô¤ÎÅ·Êìµå¾ì¤ÇÆüËÜ¡½¥¥å¡¼¥ÐÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬7-6¤Ç¾¡Íø¡£4Ï¢¾¡¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÊÌ²ñ¾ì¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÂçÆþ¤ê¤ÎÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´¿´î¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÂæÏÑ¤Î¿ÍÆüËÜ¹¥¤¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×¡ÖÂæÏÑ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ó¤âÆü¤Î´Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£ÆüËÜÀï¤Î¾õ¶·¤ÏÂæËÌ¥É¡¼¥à¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ï¹ë½£¤ËÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¡£°ìÊý¤ÎÆüËÜ¤Ï9²óÉ½¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤â2»àËþÎÝ¤È°ìÂÇµÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÍÞ¤¨¤ÎÆ£Ê¿¾°¿¿¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¡Á¡Á¡Á¡×¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢»°¿¶¤ÇÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÂç´¿À¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆü¤Î´Ý¤ò¼ê¤Ë´î¤ó¤À¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£ÂæÏÑ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¸µÀ¾Éð¤Î³Ô½ÓÎÛ¤È¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÄÄ´§±§¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Î4¶¯Æþ¤ê¤¬Âç¤¤¯¶á¤Å¤¯½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤ò·Ç¤²¤Æ´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Î¿ÍÆüËÜ¹¥¤¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×
¡Ö¤¤¤¯¤éÂæÏÑ¤Î¿Ê½Ð¾ò·ï¤â³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬Ã£¤Ë¾¡¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤³¤ì¤À¤±´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×
¡ÖÁÇÄ¾¤Ë°¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÂæÏÑ¥Ù¥ó¥Á¤â´î¤ó¤Ç¤ë¡¼¡ª¡×
¡ÖÂæÏÑ¤Ï±Ê±ó¤ËÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤ä¡×
¡ÖÂæÏÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤óÂæÏÑ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×
¡¡¤³¤Î¤¢¤ÈÂæÏÑ¤Ï11-3¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò²¼¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÄÌ»»3¾¡1ÇÔ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë