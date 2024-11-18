Ìð¸ý¿¿Î¤¡ÖÇö¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç²È¤ò½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¿ÈÂÎ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡À°ÂÎ¤Ç±þµÞ½èÃÖ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê41¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÈÂÎ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìð¸ý¤Ï¡ÖÇö¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç²È¤ò½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é´¨²á¤®¤Æ¡¢³±¤ò°ì²ó¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡¢¡¢ÇØÃæ¤®¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÇØÃæ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤Ê¤ó¤È¤«À°ÂÎ¤ËÃ©¤êÃå¤¡¢±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾É¾õ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¥â¥³¥â¥³¤Î¾åÃå¤ò¶á¤¯¤ÇµÞî±Çã¤Ã¤Æ¤ª·Þ¤¨¤Ø¡£»ä¤¬°ìÈÖ¸üÃå¤Ç¤·¤¿w¡×¤ÈÌð¸ý¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤·¡¢Ä«¤«¤é¾Ç¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¡¡£¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤«¤±¤Æ¤â¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡³§¤µ¤óÌÀÆü¤â´¨¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤³Ê¹¥¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£