Ãæ¹ñ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Î²°º¬ÊøÍî¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡Å´¹ü¤ÎÊÑ·Á¤¬¸¶°ø¤«
Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤ÎµÈÎÓ¾Ê¤Ç18Æü¡¢¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Î²°º¬¤¬ÆÍÁ³¡¢ÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î²°º¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê´¤¸¤ó¤¬Éñ¤¦¥¹¥±¡¼¥È¾ì¡£²°º¬¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î2¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤Ë¤¢¤ëµÈÎÓ¾ÊÇò¾ë»Ô¤Ç¡¢ÆÍÁ³¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤¬ÅÝ²õ¤·²°º¬¤Î°ìÉô¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í»à½ý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢²°º¬¤ÎÅ´¹ü¤ÎÊÑ·Á¤¬ÊøÍî¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Ï2017Ç¯¤Ë·úÃÛµö²Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢´°À®¤«¤é¤Þ¤À¿ôÇ¯¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯7·î¤Ë¹õÎµ¹¾¾Ê¤ÇÃæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Î²°º¬¤¬ÊøÍî¤·À¸ÅÌ¤é11¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²°º¬¤ÎÊøÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£