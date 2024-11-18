¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡×29Ç¯¤Ö¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤Î¡È¥Õ¥¸¤Î¥É¥ó¡É¤ËÊ¹¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÉü³è¤ÎÆ»
¡¡11·î8Æü¤È9Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç29Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤È¤ÎÎ¥º§¸å¡¢¡ÈµÜÏÆºéÎÉ»÷¤ÎÈþ½÷¡É¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ëÀÐ¶¶µ®ÌÀ
¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç1Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¤Î¡Ø¾ð¤±¤Í¤¨¡Ù¤ä¡¢140ËüËçÄ¶¤¨¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¶Ê¡Ø¥¬¥é¥¬¥é¥Ø¥Ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢2»þ´ÖÈ¾¤Ç20¶Ê°Ê¾å¤òÇ®¾§¡£²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤º¡È²»Ï³¤ì¡É¤òÄ°¤¤ËÍè¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡½ª±é¸å¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¡¢
¡Ô³Ú¤·¤¤ÆóÆü´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥ï¥ó¥Õ¡¼¡ª¡¡¤Þ¤¿¤Í¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡Õ
¡¡¤ÈÅê¹Æ¡£ÌÚÍü·ûÉð¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢
¡ÔÀ¿¤Ë¡¢À¿¤Ë¡¢¥º¥º¥º¥¤¥È¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È¥ï¥ó¥Õ¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤¬¡¢¡ÈÌÁÍ§¡É¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊª¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£
¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¡È²¸¿Í¡É¤¬¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤ÎÆü»Þµ×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æü»Þ¤µ¤ó¤¬ÊÔÀ®¶ÉÄ¹»þÂå¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¡È´§ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ1986Ç¯¤Ë¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æü»Þ¤µ¤ó¤â¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤âÆü»Þ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Ä¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤âº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Á¡Ù¤Ï1989Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â»ëÄ°Î¨29¡¦5¡ó¤òµÏ¿¡£ÈÖÁÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë»ëÄ°Î¨¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ï¡¢2018Ç¯3·î¤Ë½ªÎ»¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡Ù¤ä¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Â¾¶É¤â´Þ¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É65¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÈÖ¤â10·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ¤Óµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡£
¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Éüµ¢¤òÊ¹¤¯¤È
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤ÄÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤ËÌá¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÆü»Þ»á¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö29Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï»ä¤¬ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡£ÀÎ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï°ì¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼Éü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤È¤«¸½¾ì¤Î¿Í´Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤è¡×
¡¡¡È¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ò¤ª¤Á¤ç¤¯¤ë¤Ê¤è¡Á¡É¤È¥Æ¥ì¥ÓÉü³è¤Ø¤ÎÆ»¤Ï³«¤±¤ë¤«¡£