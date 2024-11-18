¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥æー¥í¥É¥ë¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³¡¢Çä¤é¤ì²á¤®ÎÎ°è¤ËÆþ¤ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥æー¥í¥É¥ë¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³¡¢Çä¤é¤ì²á¤®ÎÎ°è¤ËÆþ¤ë
1.1018¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
1.0998¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
1.0993¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.0934¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0863¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0770¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.0749¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0720¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
1.0717¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
1.0663¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0557¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.0538¡¡¸½ÃÍ
1.0506¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¡¢£±£±·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎµÞÂ®¤Ê²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£±£°ÆüÀþ£±¡¥£°£¶£¶£³¤«¤é¤Î²¼ÊýÐªÎ¥¤Ï£±£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ï£²£¹¡¥£·¤È¡¢£³£°¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Çä¤é¤ì²á¤®ÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡££±¡¥£°£µ£°£°¤Î¿´ÍýÅª¿å½à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤ÊÄ´À°¤Î²ÄÇ½À¤â¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
1.1018¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
1.0998¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
1.0993¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.0934¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0863¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0770¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.0749¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0720¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
1.0717¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
1.0663¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.0557¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.0538¡¡¸½ÃÍ
1.0506¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¡¢£±£±·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎµÞÂ®¤Ê²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£±£°ÆüÀþ£±¡¥£°£¶£¶£³¤«¤é¤Î²¼ÊýÐªÎ¥¤Ï£±£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ï£²£¹¡¥£·¤È¡¢£³£°¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Çä¤é¤ì²á¤®ÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡££±¡¥£°£µ£°£°¤Î¿´ÍýÅª¿å½à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤ÊÄ´À°¤Î²ÄÇ½À¤â¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£