Bluesky、「コンテンツを生成AIのトレーニングに使用しない」と明言

分散型SNSとして注目を集める「Bluesky」は11月16日、生成AIに対するスタンスについて投稿。

アーティストやクリエイターがアップロードした作品に対し、「私たちはあなたのコンテンツを生成AIのトレーニングに使用しておらず、今後も使用するつもりはありません」と見解を述べました。

この投稿は、Xが11月15日からプライバシーポリシーに、AIと機械学習についての文言を追加する、と告知していたことを受けてのものと思われます。

その内容は、Xへ投稿された画像や文章を対話型AI「Grok」のトレーニングに用いる、というもの。以降、アーティストやクリエイター、ならびに漫画の出版社等が、投稿する画像にAI学習阻害処理やウォーターマーク(透かし処理)といった加工処理を行うことを次々発表していました。

これに対し、Blueskyは生成AIを「投稿を選別し、有害なコンテンツからユーザーを保護すること」や「ユーザーが気に入ると思われる投稿を提供すること」に使用するとし、アーティストやクリエイターの作品に対しては生成AIに学習させないことを明言。

また、現在使用している生成AI技術に関しても、ユーザーコンテンツでトレーニングされたものではないと明らかにしています。

この声明に、ユーザーからは「素晴らしい!これを知れてとても嬉しいです!」「ブルースカイ、愛してる」といった絶賛の声が相次いで寄せられ、Bluesky上で11万件ものいいねを獲得するなど大きな信頼を得たもよう。

とはいえ、これはあくまでBluesky上での話であり、例えば第三者がBluesky上に投稿された画像を、生成AIに学習させることはもちろん可能となっています。たとえAI学習阻害処理やウォーターマーク(透かし処理)等の加工処理を行ったとしても、これを100%防ぐことは不可能でしょう。

XとBluesky、似て非なる両SNSの生成AIに対する考えは異なりますが、一番の問題はやはり、生成AIを使う人間がどう活用するか?に掛かっていると言えそうです。

