Âè103²óÁª¼ê¸¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡ª¾°»ÖÂÐÅìÊ¡²¬¡¢Á°¶¶°é±ÑÂÐÊÆ»ÒËÌ¤Ê¤É¹¥¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¡ª Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¹âÀî³Ø±à¤È¤Î½éÀï
¡¡Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬11·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ßõÎõ¤ÊÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½48¹»¤¬ÆüËÜ°ì¤òÌÜ¤¶¤¹¡¢Åß¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤âº£Âç²ñ¤Ç103²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³«ËëÀï¤Ï¡¢Äëµþ¡ÊÅìµþB¡ËÂÐµþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ï¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢£±²óÀï¤«¤é¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡ËÂÐÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡ËÂÐÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ëÆ±»Î¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛËÙËÌ¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦¹À¥»ÐËå¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·20ÂåÌÜ¤Î·îÅçÎ°°á¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÈÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú£±²óÀï¡¿12·î29Æü¡Û
ÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ëvs¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¡Ê¹Åç¡Ë
ÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ëvs¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡ËvsÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë
ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡ËvsÄ¹ºêÁí²ÊÂçÉí¡ÊÄ¹ºê¡Ë
Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡ËvsÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ê°¦ÃÎ¡ËvsÌÀÀ¿¡ÊÅçº¬¡Ë
Åì³¤Âç»³·Á¡Ê»³·Á¡Ëvs¾¾»³ËÌ¡Ê°¦É²¡Ë
Î¶Ã«ÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¡ËvsÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë
»¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ëvs´¨Àî¡Ê¹áÀî¡Ë
Ê¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡ËvsÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ëvs²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë
À¾ÌÜ¡Ê½©ÅÄ¡ËvsÆü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë
Äëµþ¡ÊÅìµþB¡ËvsµþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¢¨³«ËëÀï¡¿12·î28Æü
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ëvs¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë
ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡ËvsÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë
»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡ËvsÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¡Ú£²²óÀï¡¿12·î31Æü¡Û
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ëvs¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë
¿·³ãÌÀ·±¡Ê¿·³ã¡ËvsºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡ËvsÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë
ÄÅ¹©¡Ê»°½Å¡ËvsËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ëvsº´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡ËvsÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë
ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ëvs¶áÂçÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËvsÁðÄÅÅì¡Ê¼¢²ì¡Ë
¡Ú£³²óÀï¡¿£±·î£²Æü¡Û
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡¿£±·î£´Æü¡Û
¡Ú½à·è¾¡¡¿£±·î11Æü¡Û
¡Ú·è¾¡¡¿£±·î13Æü¡Û
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡¡ßõÎõ¤ÊÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½48¹»¤¬ÆüËÜ°ì¤òÌÜ¤¶¤¹¡¢Åß¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤âº£Âç²ñ¤Ç103²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³«ËëÀï¤Ï¡¢Äëµþ¡ÊÅìµþB¡ËÂÐµþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ï¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢£±²óÀï¤«¤é¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡ËÂÐÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡ËÂÐÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ëÆ±»Î¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛËÙËÌ¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦¹À¥»ÐËå¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·20ÂåÌÜ¤Î·îÅçÎ°°á¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÈÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
ÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ëvs¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¡Ê¹Åç¡Ë
ÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ëvs¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡ËvsÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë
ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡ËvsÄ¹ºêÁí²ÊÂçÉí¡ÊÄ¹ºê¡Ë
Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡ËvsÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ê°¦ÃÎ¡ËvsÌÀÀ¿¡ÊÅçº¬¡Ë
Åì³¤Âç»³·Á¡Ê»³·Á¡Ëvs¾¾»³ËÌ¡Ê°¦É²¡Ë
Î¶Ã«ÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¡ËvsÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë
»¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ëvs´¨Àî¡Ê¹áÀî¡Ë
Ê¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡ËvsÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ëvs²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë
À¾ÌÜ¡Ê½©ÅÄ¡ËvsÆü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë
Äëµþ¡ÊÅìµþB¡ËvsµþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¢¨³«ËëÀï¡¿12·î28Æü
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ëvs¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë
ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡ËvsÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë
»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡ËvsÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¡Ú£²²óÀï¡¿12·î31Æü¡Û
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ëvs¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë
¿·³ãÌÀ·±¡Ê¿·³ã¡ËvsºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡ËvsÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë
ÄÅ¹©¡Ê»°½Å¡ËvsËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ëvsº´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡ËvsÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë
ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ëvs¶áÂçÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËvsÁðÄÅÅì¡Ê¼¢²ì¡Ë
¡Ú£³²óÀï¡¿£±·î£²Æü¡Û
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡¿£±·î£´Æü¡Û
¡Ú½à·è¾¡¡¿£±·î11Æü¡Û
¡Ú·è¾¡¡¿£±·î13Æü¡Û
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô