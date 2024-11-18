£ÎÅÞ¡¦Î©²ÖÅÞ¼ó¡¡È¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î£²£²»ÔÄ¹¤Î£±¿Í¤È»ÉµÒÂÐ·è¤Ø¡¡ÍèÇ¯£±·î¤ÎÆî¤¢¤ï¤¸»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡¸½¿¦¤Ï²áµî£²²óÌµÅêÉ¼¤ÇÅöÁª¡Ö¿¿¼ÂÀµµÁÅÞ¡ª½Ð¿Ø¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬£±£¸Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÍèÇ¯£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊ¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï£±£·Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ËºØÆ£¸µÉ§»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·Á¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÎ»öÁª½ªÈ×¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Î£²£¹»ÔÄ¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÔÄ¹²ñ¤Î¡ÖÍ»Ö£²£²¿Í¡×¤¬¡¢ºØÆ£»á¤ÎÂÐ¹³¸õÊä¤ÎÁ°Æôºê»ÔÄ¹¤Î°ðÂ¼ÏÂÈþ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È°ÛÎã¤ÎÉ½ÌÀ¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏºØÆ£»á¤òÈãÈ½¤¹¤ë»ÔÄ¹¤â¤¤¤¿¡£
¡¡£²£²¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯»ÔÄ¹Áª¤Ë£³Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊäÍ½Äê¤Î¼éËÜ·û¹°»ÔÄ¹¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼éËÜ»á¤ÏÁ°£²²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ¤Û¤«¤ËÎ©¸õÊä¼Ô¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÅêÉ¼¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï£±£¸Æü¤Î£ØÅê¹Æ¤Ç¡ÖÎ©²Ö¹§»Ö¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡ªÊ¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡Ú»ÔÄ¹Áªµó¡Û¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦ÃÎ»ö¤Ë¡¢È¿ÂÐ¤·¤¿£²£²Ì¾¤Î»ÔÄ¹¤Î£±¿Í¤¬Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡¢¡¢¿¿¼ÂÀµµÁÅÞ¡ª½Ð¿Ø¤Ç¤¹¡ª£²¥ö·î¸å¤Î£±·î£±£¹Æü¹ð¼¨¤ÎÁªµó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£