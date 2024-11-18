¥¤¥ó¥É¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¡¢½Ëº×¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ°Ç¯Èæ12¡óÁý
Nandan Mandayam
¡Î£±£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¤¥ó¥É¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¶¨²ñÏ¢¹ç¡Ê£Æ£Á£Ä£Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î½Ëº×¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿£±£°·î£³Æü¨¡£±£±·î£±£³Æü¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£²¡óÁý¤Î£´£³£°ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤ÃÏÊý¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ëÆóÎØ¼Ö¤ÎÈÎÇä¤¬¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÌÜÉ¸¤Î£´£µ£°ËüÂæ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢£Æ£Á£Ä£Á¤ÏÆî¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¹ë±«¤ÈÅìÉô¥ª¥Ç¥£¥·¥ã½£¤òÄ¾·â¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤ÏÆóÎØ¼Ö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Ìó£±£´¡óÁý¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ï£·¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡££Æ£Á£Ä£Á¤¬¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿ÃÍ°ú¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£