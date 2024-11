【ライブレポート】BTS・JIN、ソロアルバム『Happy』発売記念ファンショーケース開催！全収録曲を初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「皆さんを幸せにする覚悟で来ました」(BTS JIN)

BTSのJINが、11月16日・17日に韓国・ソウル市中区奨忠体育館にてファンショーケース『JIN ‘Happy’ Special Stage』を開催した。

今回のショーケースは、JINの1stソロアルバム『Happy』の発売を記念して開催。アルバム全曲をバンド編成で披露し、多彩なコーナーを通じてファンと交流した。

この日、バンド演奏に合わせて登場したJINは「今回はいい意味で緊張しています。僕のソロアルバム『Happy』が発売されたからです」と挨拶し、「ARMY(BTSファンの呼称)のために作ったアルバムなので、皆さんを幸せにする覚悟で来ました」と客席を埋め尽くしたファンに伝えた。

JINは最初にタイトル曲「Running Wild」を熱唱し、ファンも共に歌い、現場の熱気がすぐさま最高潮に。続いて「Falling」「Another Level」「I’ll Be There」をロックに届け、「I will come to you」では穏やかなピアノ伴奏と切ない歌声で魅了。ファンが携帯電話のライトをつけて揺らし、美しい場面を作った。

ファンショーケースの最終日には、Red VelvetのWENDYがサプライズ登場し、「Heart on the Window (with WENDY)」を一緒に歌唱。K-POPを代表する男女ボーカリストが作り出すハーモニーは、客席を感動で染めた。WENDYは「最初に曲を聴いたとき、とても良い曲だと思いました。普段はファンの方々の前で歌いますが、今回はARMYの皆さんの前で歌うので、再デビューした感じです。良いアルバムにご一緒できて、感謝しています」と話し、JINは「来てくれて感謝しています」と返す。

その他、JINはアルバム『Happy』を紹介するプレゼンテーションを準備し、各収録曲の制作に関するエピソードについてトーク。「ARMYを幸せにすることをアルバムに盛り込まなければならないと思いました」と、アルバムタイトルを『Happy』にした理由を説明し、「一緒に幸せになってこそ、より大きな幸せが訪れると信じています。この目標を達成できるように一生懸命頑張るつもりですが、ARMYたちも一緒にやってくれますよね?」と呼びかけた。

JINはアルバムの収録曲すべてを歌唱したあと、過去に発表した「Super Tuna」「Moon」「The Astronaut」をバンドアレンジで披露。公演の最後には「僕たちは今まですごい幸せを感じてきたと思います。その幸せが最後だと思ったのに、その次にまた別の幸せが待っていて、それが最後だと思ったら、また別の幸せが待っていました。待っていれば、また幸せが訪れると思います」と喜びを伝えた。

今回のファンショーケースは、JINの音楽性と合うように早いテンポで転換されるセットが印象的で、上下に動くLEDを利用して自然に舞台のコンセプトを変える凝った演出が目立った。マルチステージで飾られた舞台は計4種類がデザインされ、各セットと特殊効果には、アルバムのコンセプトフォト、タイトル曲「Running Wild」と先行公開曲「I’ll Be There」のMVの随所で登場したオブジェが活用されていた。

また、JINは現場を訪れたすべてのファンに、本人の趣味を反映させたゲーム機の形をしたキーリングとキューブをプレゼントし、幸せを分かち合った。今回のショーケースは、現場に来られなかったファンのため、2日間にわたりWeverseで生中継も実施。全世界214ヵ国/地域で視聴され、JINのグローバルな人気を証明した。

(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.11.16 ON SALE

ALBUM『Happy』

韓国発売日:11月15日

