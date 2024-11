トッテナム・ホットスパーは守備陣に怪我人が相次いでいる。



『TEAMtalk』によると、トッテナムはバイヤー・レヴァークーゼンに所属するドイツ代表DFヨナタン・ターの獲得に向けて現在交渉を行なっているという。



現在28歳のターは、ハンブルガーSVでキャリアをスタートさせると、その後はフォルトゥナ・デュッセルドルフへの期限付き移籍などを経験し、2015年に現在のレヴァークーゼンに完全移籍。加入後はここまで公式戦370試合に出場し、15ゴールを記録するなど主力として活躍。昨季もクラブのブンデスリーガ無敗優勝に大きく貢献するなど守備の要として活躍している。





The goal that clinched our place in the #DFBPokal semi-finals! #Tah #B04VfB | #Bayer04 #Werkself pic.twitter.com/kqyftBZlLE