【電気街の喫茶店】11月18日18時ごろ 発売予定価格:2,200円

PLAYISMは、PC向けメイド喫茶スローライフADV「電気街の喫茶店」を本日11月18日18時ごろにSteamにて発売する。価格は2,200円。

本作は大阪・日本橋を舞台として、電気街の片隅にあるメイド喫茶「ふわふわ」にて、プレーヤーはシロという可愛らしいメイドさんと出会い、店長として過ごしていく。ミユやファフナ、ほのかといった個性的なメイドさん、電気街で暮らす人々との輪が広がり、「ふわふわ」は活気を取り戻していくストーリーが展開される。

(C) Adventurer's Tavern All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.