¤ª¤ß¤¯¤¸ÎÁ¶âÈ¢¤«¤é¶â¤òÅð¤à¡Ä¿ÀÍÍ¤âËÉÈÈ¥«¥á¥é¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡¡¿À¼Ò¡Ö²þ¿´¤·¤Æ¤è¤¤¿ÍÀ¸¤ò¡Ä¡×ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤ÎÈþËÚ·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯11·î17Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½êÉÔÄê¤ÎÃË¡Ê48¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï2024Ç¯8·î3Æü¡¢ÈþËÚÄ®¤Î¿À¼Ò¤Ç¡¢¸½¶âÌó3000±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤¬Åð¤ó¤À¤Î¤Ï¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÎÁ¶âÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÈÈ¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÈþËÚ°Ê³°¤Ç¤âìÐÁ¬È¢¤ä¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÎÎÁ¶âÈ¢¤«¤é¡Ö10²ó¤¯¤é¤¤¶â¤òÅð¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÊÌ·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿À¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï1²ó100±ß¤«¤é500±ß¤Ç¡¢STV¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿ÀÍÍ¤ËÊô»Å¤·¤¿¶â¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤ÏÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¡£²þ¿´¤·¤ÆÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£