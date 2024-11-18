¡ÈÇ®³¤´Ñ¸÷V»ú²óÉü¡ÉÎ©Ìò¼Ô¤Ç¸©¤ÎÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÃË 20Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
Ç®³¤¤Î´Ñ¸÷¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¡ÖÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë45ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢20Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç11·î18ÆüÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç®³¤»Ô¿å¸ýÄ®¤Ë½»¤à¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2024Ç¯2·î²¼½Ü¤ÎÌë¡¢Ç®³¤»ÔÆâ¤Î²°Æâ¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤È½÷À¤Ï¡¢ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃË¤Ï¡¢Ç®³¤¤Î´Ñ¸÷¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2013Ç¯¤«¤éÀÅ²¬¸©¤Î¡ÖÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©·Ð±Ä´ÉÍýÉôÃÏ°è¿¶¶½²Ý¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ±þ¤Ïº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
¥Í¥¸,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
³¤,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¹©¾ì,
Ä¹Ìî,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°