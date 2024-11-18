¥¹ー¥Ñー¤Ç¿©ÎÁÉÊ17ÅÀ¤òÅð¤ó¤À»³·Á¸©¤Ë½»¤à80ºÐ¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ò¥¹ー¥Ñー½¾¶È°÷¤Ê¤ÉÊ£¿ô¿Í¤¬ÌÜ·â
11·î16ÆüÃë²á¤®¡¢¿·³ã¸©Â¼¾å»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊ17ÅÀ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ80ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¡ÊËü°ú¤¡Ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á¸©¾®¹ñÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê80¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï11·î16Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢Â¼¾å»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊ17ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê8289±ß¡Ë¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ï¥¹ー¥Ñー¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤òËü°ú¤¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»öÌ³½ê¤Ç·Ù»¡¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢ÃË¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖËü°ú¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢ÆÃ¤ËÊÛÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤¬Ëü°ú¤¤ò¤·¤¿·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£