RSK

¼Ì¿¿³ÈÂç

²¬»³±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê18Æü¡ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²¬»³¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©°æ¸¶»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(38)¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯5·î30Æü¸áÁ°9»þ20Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç20Âå¤Î½÷À­¤Î¸åÊý¤«¤é¶á¤Å¤­¡¢¥«¥á¥éµ¡Ç½ÉÕ¤­·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤Ëº¹¤·¸þ¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ç¤Ï½÷À­¤«¤é5·î31Æü¤Ë¡ÖÅð»£¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈï³²¿½¹ð¤ò¼õ¤±¡¢½êÍ×¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÍÆµ¿¤òÆÃÄê¤·¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê18Æü¡Ë¤ËÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£