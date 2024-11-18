¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤È¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×54ºÐ²Î¼ê¡¢¾å³¤¤ÇÇ°´ê¤Îà¤´ÂÐÌÌ2Sá¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¬¥Á¤Ç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡×
¡¡¥¬¥ó¥À¥à°¦°î¤ì¤ë54ºÐ²Î¼ê¤¬Ãæ¹ñŽ¥¾å³¤¤Ë¤¢¤ë¼ÂÊªÂç¤ÎÎ©Áü¤òÁ°¤Ë¤·Âç¶½Ê³¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ(54)Ž¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼çÂê²Î¤äÀ¼Í¥¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¾Àî¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¡ª¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤è♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Î©Áü¤òÁ°¤Ë¶½Ê³¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾å³¤¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤¬¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÆ°²è¤âÈäÏª¤·¡¢°¦°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¬¥ó¥À¥à¤È¸À¤¨¤ÐÀ¾Àî¤µ¤ó¤è♡¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¶Ê¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê°¦°î¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¸«¤ë¤Î¹¥¤¡×¡Ö²¶¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤±¤É¥¢¥Ë¥¤¬³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Öµ®¶µÍÍ¡Ä¼ã¤¹¤®¤Þ¤¹¤ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¤µÌó18m¤Î¡Ö¼ÂÊªÂç¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾å³¤¶â¶¶¡×Á°¤Ë·úÂ¤Ž¡¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¡¢02Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¤Î·àÃæ¸åÈ¾¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸øµ¡¤Ç¡¢³¤³°¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£