´äËÜ¸ø¿å¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯¤Ç»×¤¤½Ð¤¹Éã¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¡¡µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂí¤ÎÎø²Î¡×¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÚÅì¥¹¥Ý²»³Ú´Û¡Û±é²Î²Î¼ê¡¦´äËÜ¸ø¿å¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂí¤ÎÎø²Î¡×¡Êºî»ì¡¦¤¤¤È¤¦ºÌ¡¿ºî¶Ê¡¦²¬Àé½©¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡¡½¡½¿·¶Ê¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤«
¡¡´äËÜ¡Ö¡ÈÂí¡É¤òÉñÂæ¤ËÃË½÷¤ÎÎøÊª¸ì¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶Ê¤Î²¬ÀèÀ¸¤¬¡Øº£À¼¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤¬¤óÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤Ö¤·²ó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤¬Àè¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡¢¸å¤Ç»ì¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¡¢ºî»ì¤Î¤¤¤È¤¦ÀèÀ¸¤¬²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½²Î»ì¤Ë¡ÖÍºÂí¤È»óÂí¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«
¡¡´äËÜ¡Ö£±¤Ä¤ÎÂì¤¬£²¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢Â¿¤¯¿å¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤¬ÍºÂí¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»óÂí¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÂì¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤È¤¦ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍºÂí¤ä»óÂí¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¶Ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï
¡¡´äËÜ¡ÖÆî¶¿Ã£ÌéÀèÀ¸¤ËÊÔ¶Ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥»¥ê¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤³¤Ö¤·¤ò¤¢¤Þ¤ê²ó¤µ¤º¡¢¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç²Î¤¦³Ú¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¬¥ó¥¬¥ó¤³¤Ö¤·¤ò²ó¤¹³Ú¶Ê¤ò²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£³£°¼þÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
¡¡´äËÜ¡Ö£²£°£°£µÇ¯¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆµÙ¤ó¤À»þ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¡Ø¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤Ê¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¡Ø²Î¤ï¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Ï²Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¤Îý¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÉã¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ²ù¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢À¼¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡´äËÜ¡Öº£²ó¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤¬¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î·î¡Á¾®±´Æþ¤ê¡Á¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¾®±´¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡Ø¤¼¤Ò¾®±´¤ò¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾®±´¤ÏÀá²ó¤·¤â±é²Î¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¿è¤ÊÀ¤³¦¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¾®±´¤äÌ±ÍØ¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Î¤â¤Î¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®±´¤Ê¤É¤âÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡