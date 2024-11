【XBOX ブラック フライデー セール】開催期間:~12月2日まで

日本マイクロソフトは、オンラインストア「Xbox Store」にて「XBOX ブラック フライデー セール」を実施している。開催期間は12月2日まで。

本セールでは対象のゲームタイトルが最大50%オフの特別価格で販売している。対象タイトルには「ディアブロ IV:憎悪の器 - スタンダードエディション」、「ホグワーツ・レガシー」Xbox Series X|S版、「鉄拳8」、「逆転裁判123+456 コレクション」などがラインナップ。

「XBOX ブラック フライデー セール」ラインナップ(一部)

ディアブロ IV:憎悪の器 - スタンダードエディション

通常価格:5,360円

セール価格:4,020円(25%オフ)

□「ディアブロ IV:憎悪の器 - スタンダードエディション」

「ホグワーツ・レガシー」Xbox Series X|S版

通常価格:9,878円

セール価格:2,963円(70%オフ)

□「ホグワーツ・レガシー」Xbox Series X

鉄拳8

通常価格:9,680円

セール価格:4,840円(50%オフ)

□「鉄拳8」

逆転裁判123+456 コレクション

通常価格:6,990円

セール価格:4,194円(40%オフ)

□「逆転裁判123+456 コレクション」

(C) 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

HOGWARTS LEGACY software (C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)CAPCOM