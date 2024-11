80種以上のプリンを食べ比べ！プリン博覧会2024×BLACK FRIDAY at イオンレイクタウン

「イオンレイクタウン」にて11月22日(金)から12月1日(日)まで開催されるプリンの祭典「プリン博覧会2024」では、イオンレイクタウンのBLACK FRIDAYとのコラボレーションにより96(黒)にこだわった“お得でうれしいキャンペーン”を実施します。

プリン博覧会2024×BLACK FRIDAY at イオンレイクタウン

タイトル : プリン博覧会2024

会場 : イオンレイクタウン mori 1階水の広場(埼玉県越谷市)

開催期間 : 2024年11月22日(金)〜12月1日(日)全10日間

開催時間 : 11:00〜19:00(最終日12月1日のみ17:00終了)

公式サイト: https://j-gourmet.jp/pudding

「イオンレイクタウン」にて11月22日(金)から12月1日(日)まで開催されるプリンの祭典「プリン博覧会2024」では、イオンレイクタウンのBLACK FRIDAYとのコラボレーションにより96(黒)にこだわった“お得でうれしいキャンペーン”を実施。

プリン博覧会は「驚きのプリンとの美味しい・嬉しい・新たな出会い」をテーマに、国民的デザートであるプリンを全国各地から集積したプリン好きのためのプリンフェス。

北海道から沖縄まで期間中総勢80種以上のプリンが登場することで、多様なプリンを食べ比べ出来るグルメイベントとなります。

今回は、イオンレイクタウンのBLACK FRIDAYの特典として、プリン博覧会での「プリンの食べ比べ」を応援するお得でうれしいキャンペーンを実施。

【キャンペーン内容】

1:「おとりよせプリン96人960円キャンペーン」

対象期間・2024年11月25日(月)〜29日(金)

総勢30種類以上の全国各地のプリンが集まる「おとりよせプリンコレクション」ブースにてイオンのBLACK FRIDAYのキャラクター「ブラックパンダ」がプライスポップについた商品の中から自分好みのお好きな3点をまとめ買いすると、通常1200円〜1300円となる価格が、先着96名様に限り960円(税込)にて購入可能。

※企画は「おとりよせプリンコレクション」ブースのみです。

他の出店ブースは対象外です。

※先着に達し次第終了となります。

※一部高額商品を除いた対象商品のみとなります。

2:「先着購入者96人。

ご当地プリン1個プラスキャンペーン」

対象期間・2024年11月30日(土)

総勢30種類以上の全国各地のプリンが集まる「おとりよせプリンコレクション」ブースにて11月30日(土)のみ開催。

購入金額3,000円(税込)以上のプリン好きのお客様先着96名様に、モンドセレクションで国際優秀賞・最高金賞受賞を獲得したご当地プリン「大分県・地卵はちみつプリン」をプレゼント。

大分県久住山麓で平飼いで育てられている赤鶏の卵を使い、はちみつを加え濃厚に仕上げたプリンです。

※企画は「おとりよせプリンコレクション」ブースのみです。

他の出店ブースは対象外です。

※先着に達し次第終了となります。

【プリン博覧会2024開催概要】

プリン好きのためのプリンの祭典。

各地から出店するゲストプリンブースと、全国各地から30種類を超えるご当地プリンが集う「おとりよせプリンコレクション」合計8店舗による総勢80種に及ぶ多種多様なプリンを楽しめる期間限定イベント。

昨年は3万人のお客様が楽しんだプリンの祭典。

イオンレイクタウンのブラックフライデーとのコラボイベントとして2回目の開催です。

<出店店舗> ゲスト出店店舗6店舗、企画店舗2店舗・全8店舗

(1)「ポポカテ」(東京都品川区・初出店)

(2)「ろまん亭」(千葉県鎌ケ谷市)

(3)「旬菜和菓子・吉家」(奈良県生駒市)

(4)「神戸フランツ」(兵庫県神戸市)

(5)「チーズケーキ専門店 ダンテ」(埼玉県さいたま市)

(6)「大阪プリン専門店 うっふぷりん」(大阪府茨木市・初出店)

(7)「ご当地セレクション」(企画店舗)

(8)「おとりよせプリンコレクション」(企画店舗)

※『プリン博覧会』及び『ご当地プリンフェス』は株式会社ご当地グルメ研究会の登録商標です。

