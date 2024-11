ウェブサイトのサイズや色、レイアウトなどを規定する「CSS」の新たなロゴマークが決定しました。選出に際してGitHub上では、多数の候補が掲載されています。new CSS logo? · Issue #105 · CSS-Next/css-next · GitHubhttps://github.com/CSS-Next/css-next/issues/105

GitHub - CSS-Next/logo.csshttps://github.com/CSS-Next/logo.cssCSS Gets a New Logo: And It Uses the Color `rebeccapurple` | MichaelCharl.es/Aubrey (Michael Charles Aubrey)https://michaelcharl.es/aubrey/en/code/new-rebeccapurple-css-logo以下はこれまで使用されていたCSS3のロゴ。今回、CSSの開発元であるCSS-Next Community Groupは、CSS3に続くCSS4ならびにCSS5以降の新たなロゴマークの選定を行いました。by Rudloff新たなロゴマークには「小さくても見やすい」「可読性が高い」「色なしでも見やすい」「『CSS4』や『CSS5』といった数字の有無にかかわらず使用できる」「svgファイルとして存在できる」という条件が求められました。CSS-Next Community Groupはユーザーから新たなロゴの案を募集し、ユーザー間で投票、最終的にCSS-Next Community Group全員が同意できる候補を選出しました。以下はユーザーから寄せられた候補の一例です。CSS-Next Community GroupのAdam Argyle氏が提出した候補はこんな感じ。開発者のSubramanian Srinivasan氏の案が以下。Srinivasan氏は「シールド型という既存のパターンを維持しつつ、ウェブページのようなデザインを使用しています。右上にはCSSのバージョンを示すアイコンを表示することが可能です」と説明しています。Srinivasan氏は他にも案を提出しています。デザイナーのNils Binder氏が出した案が以下。Binder氏によると、カスケードのような連続線を取り入れることで、CSSの流動性を強調しているとのこと。Amit-Sheen氏が出した案には多くの賛同が集まっていました。開発者のJavi Aguilar氏は以下の案を提出。Aguilar氏は「テキストは境界線からはみ出さないほうが読みやすく感じます」と述べています。最終的にCSS-Next Community GroupはAguilar氏の案を採用しました。Aguilar氏の案を元に修正したロゴがこんな感じ。その後、複数のユーザーからの声を受け完成したCSSの新たなロゴマークが以下。この色は「rebeccapurple」と呼ばれる色で、CSSコミュニティで重要な役割を果たすデザイナーのエリック・マイヤー氏の娘で2014年に亡くなったレベッカ・マイヤー氏にちなんだものです。なお、最終的なロゴは以下のGitHubページで公開されています。GitHub - CSS-Next/logo.csshttps://github.com/CSS-Next/logo.css