植物と光を組み合わせアートを生み出す！TIC「LUMINASTONE FLOOR LAMP」

TICのインテリア照明ブランド「gram eight」は、2024年11月18日より、植物の美しさを際立たせる新しいフロアランプ「LUMINASTONE FLOOR LAMP(ルミナストーン フロアランプ)」を販売中です。

TIC「LUMINASTONE FLOOR LAMP」

サイズ :幅120×奥行120×高さ605mm

重量 :5.8kg

全光束 :580ルーメン

素材 :大理石、ガラス、スチール

機能 :ルームスイッチリモコン対応

(ON/OFF機能、調光・調色機能、タイマー機能)

カラー :ブラック・ブラス/ブラック・シルバー/

ホワイト・ブラス/ホワイト・シルバー

価格 :26,400円〜

販売日 :2024年11月18日〜

販売場所:gram eight公式サイト https://grameight.com/products/10110065

■商品概要

優美な大理石のキューブから立ち上がる光が、植物の姿をいっそう美しく照らし出します。

「LUMINASTONE FLOOR LAMP」は、植物と光を組み合わせることで、ひとつのアートを生み出します。

まるで空間そのものを作り出すような、今までにない新カテゴリーの照明です。

「luminous」+「stone」=光る石。

商品名が示すとおり、大理石のベースに埋め込まれた光源が、植物に幻想的な陰影を添えてくれます。

大理石ベースで高級感のある仕上がり

空間の演出をワンランクアップ

■特長

・美しさと機能性の融合

・大理石とガラスが織りなす上質な佇まい

・繊細な枝ものを支えるゴールド/シルバーのホルダー

・植物の自然な形状を保つスマートな設計

植物を支えるフレーム。

ブラスとシルバーの2色展開

小ぶりなフラワーベースで水の入れ替えが楽にできます

■光と植物の演出

・下からの光が生み出す印象的な植物のシルエット

・ドウダンツツジやモンステラなど、さまざまな植物に対応

・調光・調色機能による柔軟な空間演出

・省エネ設計による環境への配慮

調光機能(5〜100%)

■インテリアとしての存在感

・4種類のカラーバリエーション

・ミッドセンチュリーからモダンまで調和するデザイン

・オフの状態でも美しい大理石のオブジェとしての魅力

■空間演出の可能性

書斎の一角では上品に、さりげなく枝ものやドライフラワーを照らし、リビングではモンステラのような生命力あふれる植物を圧倒的に際立たせます。

ホテルのエントランスやレストランの個室、ウェディング会場のデコレーションなど、あらゆる空間の演出を、もうワンランクアップさせます。

インテリアや観葉植物を愛する方々はもちろん、空間デザインのプロフェッショナルまで、新しい植物演出の可能性を提供します。

