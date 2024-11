À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÆÏ¤±¤ë¡ªChiru Labs Inc.¡ÖAnime.com¡×

Chiru Labs Inc.は、日本アニメの魅力を世界に広め、ファンの体験を向上を目的とした次世代エンターテインメントプラットフォーム「Anime.com」を発表。

Chiru Labs Inc.は、日本アニメの魅力を世界に広め、ファンの体験を向上を目的とした次世代エンターテインメントプラットフォーム「Anime.com」を発表しました。

■グローバルマーケットの意図

日本アニメの魅力を一人でも多くの人に世界中で届けることで、異文化間の理解を深めることを目指しています。

1) 技術と体験の革新

最新のテクノロジーとインタラクティブな体験を活用し、アニメファンが新たな視点でアニメを楽しめる場を提供します。

2) アニメファンダムの拡大

既存のファンのみならず、これまでアニメに触れたことのない層にもリーチし、新たな魅力を発見してもらうことを目指しています。

3) ジャパンリスペクト

アニメを通じて、日本の文化や価値観を世界に広め、文化交流を促進することを目指しています。

4) グローバルコミュニティの形成

アニメファンがつながり、交流できるグローバルなコミュニティの構築を目指しています。

ファン同士が作品について語り合い、新たな発見を共有できる場を提供し、アニメを中心とした活気あるコミュニティの成長を支援します。

この取り組みについて、AzukiのCEOであるAlex “Zagabond” Xuは「日本のアニメは、常にAzukiコミュニティの軸として存在してきました。

苦しい時にも、楽しい時にも、アニメは私たちに癒しと喜びを与えてくれました。

私たちの人生に大きな影響を与えた日本のアニメ業界に恩返しすることが、私たちの使命だと感じています。

Azukiはこれまで、創造性と情熱にあふれるコミュニティ作りに取り組み、Azukiの物語と深い絆でつながるインタラクティブな体験を提供してきました。

Anime.comでは、こうした体験を生かし、幅広いアニメ作品を紹介していきます。

今後は、日本とアメリカのつながりをさらに強化し、これらのストーリーが世界中の人々に届くよう貢献したいと考えています」とコメントしています。

さらに、コンテンツ アクイジション ディレクターであるチヤコ・スワヴィンスキも次のように話しています。

「アニメファンが集まる北米のスタートアップが、現在、日本のアニメをさらに世界中に広めようとしています。

作品の魅力を最大限に保ちながら、グローバルなファンに届けるため、日本のカルチャーを大切にし、原作者様や出版社様の意図に忠実に、作品の世界観を正確に伝えるよう細心の注意を払っていきます」。

「Anime.com」は2024年9月13日(日本時間)に事前登録を開始しています。

事前登録することで、限定コンテンツへのアクセス、特典情報をいち早く受け取ることができます。

これは、Azukiと「Anime.com」が手がけるアニメエンターテインメントの新たな章であり、ファンの皆様に革新的なエンターテインメント体験を提供することを目標に、現在準備を進めています。

