¥¤¥ó¥É¡¢Âçµ¤±øÀ÷°²½¤Ç°ÜÆ°À©¸Â¤Ê¤É¶¯²½¡¡¥Ç¥ê¡¼¼óÅÔ·÷¤Ç
Manoj Kumar
[¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼ £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï£±£·Æü¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç·úÀß³èÆ°¤ä¼ÖÎ¾°ÜÆ°¤ÎÀ©¸Â¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
£±£¸Æü¤«¤é¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ß¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¡¢±ó³ÖÃÏ¶ÐÌ³¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤ÏÊ´¿ÐÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Ê´¿ÐÍÞÀ©ºÞÆþ¤ê¤Î¿å¤ò»µ¤¯¤³¤È¤äµ¡³£¤Ë¤è¤ëÁÝ¤ÁÝ½ü¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ»ÔÌ±¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¶¡¤ä¹âÎð¼Ô¡¢¸ÆµÛ´ï·Ï¤Ê¤É¤ËËýÀ¼À´µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï³°½Ð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¤ÎÂçµ¤¤Ï¤³¤³£±½µ´Ö¤Ç°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤ÎÂçµ¤¼Á»Ø¿ô¡Ê£Á£Ñ£É¡Ë¤Ï£±£·Æü¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Å·¸õ¤Î°²½¤ä¼þ°Ï¤Î½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ðºî¸å¤Î³ô¾Æ¤¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£