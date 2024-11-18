»³·Á¸©ÃÎ»ö¡¦µÈÂ¼»á¤¬£µÁª½ÐÇÏ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¡×
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÍèÇ¯1·î¤Î»³·Á¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¡¢¸½¿¦¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬5Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï18ÆüÄ«¡¢YBC¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚON¡ÛµÈÂ¼»³·Á¸©ÃÎ»ö
¡Ê¼¡´üÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ï¡©¡Ë¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¸å±ç²ñ¤È¤«¿§¤ó¤Ê¶È³¦¤ÎÊý¤È¤«¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÁá¤¯·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤éÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¿§¡¹¡Ä¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸øÌ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
5Áª¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Î©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íè·î¡Ê12·î¡Ë3Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»³·Á¸©µÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ¤Î²ñ´üÃæ¤ËÀµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¡¢¸å±ç²ñ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Áªµó»öÌ³½ê¤ÎÀßÃÖ¤äÃÎ»öÁª¤Ç¤Î¸øÌó¤ÎºîÀ®¤Ê¤É½àÈ÷¤òµÞ¤°¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼¡´ü»³·Á¸©ÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤¬ÆÈ¼«¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎ²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡´ü»³·ÁÃÎ»öÁª¤ÏÍèÇ¯1·î9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢1·î26Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£