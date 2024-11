西野カナが自身のInstagramを更新し、ライブのサポートメンバーたちとのオフショットを披露した。

【写真】約5年半ぶりのライブでサポートメンバーに囲まれて集合ショットを撮る西野カナ

■西野カナ、およそ5年半ぶりとなる復帰ライブを横浜アリーナで開催

11月13日・14日の2日間、神奈川・横浜アリーナでライブ『Kana Nishino Love Again Live 2024』を行った西野。2019年2月から活動休止していたが、2024年6月に活動再開を宣言し、新曲の発表などを行ってきた。

そんな西野のおよそ5年半ぶりの復帰ライブとなったのが今回の横浜アリーナ公演2days。

西野は、「一緒にステージを作り上げてくれた皆さん。みんなのパフォーマンス最高でした!!!サウンド、演出、お衣装、ステージセット、何もかも夢みたいに素敵で、楽しい時間でした」というコメントと共に、サポートメンバーたちとの写真を公開。薄紫のステージ衣装を着た西野を囲んでのショット(1・2枚目)、開演直前の円陣を組んでいるショット(3・4枚目)、終演後のツアーTシャツ姿のショットでは顔ハートを作ったり(5・6枚目)、指ハートを作ったり(7枚目)、ギャルピースをしていたり(8枚目)、どのショットも笑顔溢れるハッピーなものばかり。

そして「ここに写っている方たちだけでなく、各セクションの皆さんのおかげで最っ高のライブになりました。本当にありがとうございました!」という感謝の気持ちも綴られている。

SNSにはファンの「流行りのポーズ全部してて可愛すぎるカナやん」「新メンバー!そして30代のカナやんも変わらず可愛いかった」「ぎゃるぴとか指ハートやってるのかわいすぎ」といった声を見ることができる。

■写真:顔ハートやギャルピースをするキュートな西野カナ

■2025年4月からはアリーナツアーも!

なお、2025年4月から全国5カ所を回るアリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』が行われることが決定している。