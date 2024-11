TikTokで配信！東急 「サラリーマン山崎シゲル」デジタルサイネージ

東急と東急エージェンシーは、東急線車内のデジタルサイネージにおいて、SNSを中心に人気を博し、TikTokで配信をスタートしたショートアニメ番組「サラリーマン山崎シゲル」の放映を、11月18日(月)から開始します。

東急と東急エージェンシーは、東急線車内のデジタルサイネージにおいて、SNSを中心に人気を博し、TikTokで配信をスタートしたショートアニメ番組「サラリーマン山崎シゲル」の放映を、11月18日(月)から開始。

11月18日(月)からTOQビジョンにおいて、田中光氏原作・山元隼一氏が監督を務めるショートアニメ番組「サラリーマン山崎シゲル」を放映します。

「サラリーマン山崎シゲル」は、とあるサラリーマンが部長相手に繰り広げるシュールな日常を描いた作品で、ショートアニメはTikTokで配信が開始されたばかりの話題作です。

この企画では電車内でも楽しめる演出や展開が存分に詰め込まれています。

両社は、東急線沿線にお住まいの方や来街者の方へ魅力的なコンテンツやこれまでにない新たな体験を提供することで、東急線沿線のさらなるエンターテインメント活性化を目指します。

■「サラリーマン山崎シゲル」について

サラリーマン山崎シゲルと部長が繰り広げる予測不能で意味不明、だけどほっこりする物語が多くのネットユーザーの心を掴み、10周年を迎えた現在も投稿を続ける人気SNSショート漫画です。

■掲出コンテンツ

11月11日からTikTokで配信が開始されたアニメ「サラリーマン山崎シゲル」を、TOQビジョンにおいて放映します。

おおよそ60秒程度のショートアニメ番組を週に2話放映予定です。

忙しい日々を送る東急線利用者の皆さまがホッとできる時間を提供します。

■掲出期間

11月18日(月)〜終了日未定

■掲出媒体

TOQビジョン(東急電鉄所属車両の車内ドア上部に設置されているデジタルサイネージ)

TOQビジョン(東急電鉄所属車両)

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

