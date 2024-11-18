Stray Kids、自身最大規模のワールドツアー日本公演スタート「歌手になって本当によかった」
Stray Kidsが、ワールドツアー日本公演をスタートさせた。
◆ライブ写真
今回のワールドツアー＜Stray Kids World Tour ＞は、現在発表しているファーストラインナップだけで世界12の国・地域にて計21公演に及ぶ、Stray Kids自身最大規模となるワールドツアー。8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートし、シンガポール、オーストラリアのメルボルン、シドニー、そして台湾の公演を大盛況のうちに終え、ついに日本公演が開催となった。
東京ドーム公演3公演では、3日間で16万人5000人を動員。超満員の東京ドームでは、5作目の米ビルボード1位獲得作品となった、ミニアルバム『ATE』の収録曲「MOUNTAINS」からスタート。開始と同時にエネルギーを爆発させ、代表曲「Thunderous」のド迫力のステージで会場を圧倒。その後も「JJAM」や、「Chk Chk Boom」などの最新曲から、「God’s Menu」「S-Class」「MANIAC」などの代表曲まで約3時間及ぶ公演で計35曲を披露。
さらに、11月13日にリリースとなったばかりのJAPAN 2ndアルバムのリード曲「GIANT」も世界初披露。Stray Kidsらしい、壮大でパワフルな曲とその名の通り“巨人“を彷彿とさせるスケール感溢れるダンスでファンを魅了した。
最後に、メンバーのスンミンは、「歌手になって本当によかった」と想いを伝え、リーダーのバンチャンも「来年8年目のStray Kids。8年目も、またこの8人で戻ってきます！」と約束を誓った。ライブは、会場だけでなく全国の映画館でライブビューイングと、5つのプラットフォームでのオンラインライブでも配信され、6万人以上が熱狂、大きな成功を収めた。
写真◎田中聖太郎、河村美貴（ソロカット）
＜Stray Kids World Tour ＞
OPEN 16:00 / START 18:00
11月16日(土) 東京ドーム
OPEN 15:00 / START 17:00
11月17日(日) 東京ドーム
OPEN 14:00 / START 16:00
12月5日(木) 京セラドーム大阪
OPEN 16:00 / START 18:00
12月7日(土) 京セラドーム大阪
OPEN 15:00 / START 17:00
12月8日(日) 京セラドーム大阪
OPEN 14:00 / START 16:00
チケット料金
全席指定：￥15,500 (税込)
JAPAN 2nd Album『GIANT』
予約：：https://straykids.lnk.to/71NQ48
・収録曲
1. GIANT
2. Chk Chk Boom -Japanese ver.-
3. NIGHT (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 オープニングテーマ)
4. Falling Up (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 エンディングテーマ)
5. WHY? (フジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』主題歌)
6. Saiyan
7. 愛をくれたのに、なぜ
8. Christmas Love
9. NIGHT -English ver.- (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 オープニングテーマ)
10. Falling Up -English ver.- (TVアニメ 『神之塔 -Tower of God- 工房戦』 エンディングテーマ)
11. Christmas Love (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録
◼︎初回生産限定盤A : CD＋Blu-ray ￥6,800 / ESCL-6024〜6025
＊60P PHOTO BOOK (Type A)
＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
＊フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
＊オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
＊オリジナルフォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
＊Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm / メンバー集合絵柄1種)
＊シリアルナンバー2口封入
・Blu-ray収録内容
・Jacket Shooting Making Movie
・Jacket Shooting Making Movie (Relay Cam ver.)
・「GIANT」 Recording Making Movie
・「Christmas Love」 Recording Making Movie
・「Social Path (feat. LiSA)」 Music Video
・「Social Path (feat. LiSA) 」 Music Video Making Movie
◼︎初回生産限定盤B : CD＋スペシャルZINE ￥4,500 / ESCL-6026〜6027
＊32P PHOTO BOOK (Type B)
＊スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)
＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
＊フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
＊オリジナルIDフォトB (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
＊シリアルナンバー1口封入
◼︎通常：CD Only /ESCL-6028 ￥3,500
＊フォトカードC封入(メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入
＊シリアルナンバー1口封入 ※初回仕様のみ封入
◼︎FANCLUB会員限定盤 8形態
※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品)
・FANCLUB会員限定盤 (Bang Chan盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-190
＊16P PHOTO BOOK (バンチャン絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (バンチャン絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (バンチャン絵柄2枚封入)
・FANCLUB会員限定盤 (Lee Know盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-191
＊16P PHOTO BOOK (リノ絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (リノ絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (リノ絵柄2枚封入)
・FANCLUB会員限定盤 (Changbin盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-192
＊16P PHOTO BOOK (チャンビン絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (チャンビン絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (チャンビン絵柄2枚封入)
・FANCLUB会員限定盤 (Hyunjin盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-193
＊16P PHOTO BOOK (ヒョンジン絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (ヒョンジン絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (ヒョンジン絵柄2枚封入)
・FANCLUB会員限定盤 (HAN盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-194
＊16P PHOTO BOOK (ハン絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (ハン絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (ハン絵柄2枚封入)
・FANCLUB会員限定盤 (Felix盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-195
＊16P PHOTO BOOK (フィリックス絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (フィリックス絵柄2枚封入)
・FANCLUB会員限定盤 (Seungmin盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-196
＊16P PHOTO BOOK (スンミン絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (スンミン絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (スンミン絵柄2枚封入)
・FANCLUB会員限定盤 (I.N盤) : CD Only ￥3,700 / ESC8-197
＊16P PHOTO BOOK (アイエン絵柄)
＊スペシャル両面フォトカード (アイエン絵柄全3種より1枚ランダム封入)
＊ブックレットサイズオリジナル両面カード (アイエン絵柄2枚封入)
▼Stray Kids JAPAN 2nd Album『GIANT』、初回生産限定盤A・Bと通常盤(初回仕様)に封入のシリアルナンバー応募特典が決定
【応募期間】2024年11月12日(火)10:00〜2024年11月24日(日)23:59まで
シリアルナンバー応募対象オフラインイベント
日程
関東会場・関西会場の2か所で開催予定
※開催日時・参加方法詳細は決定次第オフィシャルサイトをご参照ください。
・特典会内容
メンバー個別ハイタッチ会 8000名様(各会場につき、各メンバー500名様すつ)
※ご希望のメンバー、ご希望の会場を選んでご応募いただけます。
メンバー個別サイン会 1600名様(各会場につき、各メンバー100名様ずつ)
※ご希望のメンバー、ご希望の会場を選んでご応募いただけます。
・メンバー全員ミート&グリート 400名様(各会場につき200名様)
シリアルナンバー応募対象郵送プレゼント
・メンバーソロアクリルスタンド 1600名様(各メンバー200名様ずつ)
※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。
メンバー全員直筆サイン入りポストカード：50名様
メンバー手作りオリジナルサイン&メッセージ入り色紙：8名様 (各メンバー1名様ずつ)
※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。
メンバー手作りオリジナルチェキ：8名様 (各メンバー1名様ずつ)
※ご希望のメンバーを選んでご応募いただけます。
◆Stray Kidsオフィシャルサイト