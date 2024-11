NTT東日本・西日本提供のホームゲートウェイに対応！インターリンク「ZOOT NATIVE ホームゲートウェイオプション」

インターリンクは、高速で安定的な通信ができるインターネット接続サービス「ZOOT NATIVE」(ズット ネイティブ)のオプションサービスとして、「ホームゲートウェイオプション」の提供を開始しました。

インターリンクは、高速で安定的な通信ができるインターネット接続サービス「ZOOT NATIVE」(ズット ネイティブ)のオプションサービスとして、「ホームゲートウェイオプション」の提供を開始。

「ZOOT NATIVE」は、IPv4、IPv6の両方で「高速で安定的な通信」ができるインターネット接続サービスで、IPv6 IPoE接続の「DS-Lite(Dual-Stack Lite)」方式を採用。

NTT東日本・西日本が提供する「フレッツ光」に対応しています。

同サービスのオプションサービス「ホームゲートウェイオプション」は、DS-Lite接続が可能なソフトウェアを提供、ホームゲートウェイが対応機種(※)であれば、バンドル配信アプリ(DS-Lite)を利用することで、DS-Lite対応のルータを設置しなくても、DS-Lite方式のIPv4インターネット接続サービスを利用できます。

「ZOOT NATIVE」を新規申込、または2ヶ月無料体験中であれば、「ホームゲートウェイオプション」も2ヶ月無料体験で利用できます。

※対応機種(2024年11月18日現在)

NTT東日本…XG-100NE / PR-600KI / PR-600MI / RX-600KI / RX-600M / PR-500KI / PR-500MI / RT-500KI / RT-500MI / RS-500KI / RS-500MI

NTT西日本…XG-100NE / PR-600KI / PR-600MI / RX-600KI / RX-600M / PR-500KI / PR-500MI / RT-500KI / RT-500MI

【ホームゲートウェイオプション】

料金 110円(月額、税込)

詳細 https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/option.html

申込 https://www.interlink.or.jp/nativesignup/step1

※「ZOOT NATIVE」の契約が必要となります。

※「ZOOT NATIVE IPv4固定IP1個」では利用いただけません。

【ZOOT NATIVE】

料金 1,100円(月額、税込)

詳細 https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/

申込 https://www.interlink.or.jp/nativesignup/step1

※初期費用無料。

※フレッツ光とフレッツ・V6オプションの契約(無料)が必要です。

※クレジットカード決済なら、お申し込みから約1時間程度で利用可能となります。

