Billlie、2025年2月にアジア・オセアニアツアー開催決定！ワールドツアーの規模をさらに拡大

ガールズグループBilllieがアジアとオセアニアでワールドツアーを続ける。

【写真】Billlieが見せた麗しい魅力

去る11月16日、Billlieは公式SNSを通じて来る2025年2月にワールドツアー「Billlie World Tour ‘Our FLOWERLD(Belllie've You)’ ASIA&OCEANIA」開催を伝えた。

Billlieはヨーロッパ9都市でワールドツアーを成功裏に終えたのに続き、北南米14都市を経て、アジアおよびオセアニアでファンと顔を合わせることになった。

彼女たちは凄まじい勢いでワールドツアーの規模を拡大し、グローバルスターの名にふさわしい活躍を見せている。

(写真=MYSTIC STORY)Billlie

11月15日(現地時間)、Billlieはアメリカ・ジャージーシティを皮切りに、本格的に北南米地域のワールドツアーの始まりを知らせた。彼女たちは1stミニアルバム『the Billage of perception:chapter one』のタイトル曲『RING X RING』で意味深いスタートを切った。

続けて、Billlieは5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』のダブルタイトル曲『remembrance candy』『trampoline』を含む代表曲メドレーで完璧なパフォーマンスを披露し、会場の熱気を高めた。

それだけでなく、Billlieは今回のツアー限定の特別なユニットステージでユニークな魅力を見せた。彼女たちはBLACKPINK・リサの『MONEY』、aespaの『Whiplash』とジェシー・J、アリアナ・グランデ、ニッキー・ミナージュの『Bang Bang』などをカバーし、パワフルなダンスはもちろん、優れた歌唱力でファンを熱狂させた。

なお、北南米ツアーを開催中のBilllieは、ジャージーシティに続き、アメリカ・シカゴ、カナダ・トロント、アメリカ・アトランタ、プエルトリコ・バヤモン、コロンビア・ボゴタ、ペルー・リマ、チリ・サンティアゴ、ブラジル・サンパウロ、メキシコ・メキシコシティ、アメリカ・ダラス、ツーソン、バークレー、ロサンゼルスで公演を行う予定だ。