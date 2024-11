【あみあみ:BANDAI SPIRITS アクションフィギュア7製品 予約開始】予約開始日時:11月18日16時~

「METAL ROBOT魂 〈SIDE MS〉 ストライクフリーダムガンダム [Re:Coordinate]」

通販サイト「あみあみ」にて、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア7製品が11月18日16時より予約を開始する。

今回対象となる商品は、「METAL ROBOT魂 〈SIDE MS〉 ストライクフリーダムガンダム [Re:Coordinate]」や「ROBOT魂 〈SIDE MS〉 RX-78F00/E ガンダム」のほか、「超合金 超変形 ミッキーマウス by 大河原邦男」、「S.H.Figuarts フロド・バギンズ&ゴラム(ロード・オブ・ザ・リング)」、「S.H.Figuarts アラゴルン(ロード・オブ・ザ・リング)」、「S.H.Figuarts ベン・ケノービ -Classic Ver.- (STAR WARS: A New Hope)」、「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-」の計7製品が11月18日16時より予約開始する。

またアクションフィギュア以外にも、デフォルメフィギュア「Adokenette 桜遥 / 蘇枋隼飛 / 梅宮一/ 桜遥・蘇枋隼飛・梅宮一 3種セット」も同時刻に予約開始を予定している。

「ROBOT魂 〈SIDE MS〉 RX-78F00/E ガンダム」

「超合金 超変形 ミッキーマウス by 大河原邦男」

「S.H.Figuarts フロド・バギンズ&ゴラム(ロード・オブ・ザ・リング)」

「S.H.Figuarts アラゴルン(ロード・オブ・ザ・リング)」

「S.H.Figuarts ベン・ケノービ -Classic Ver.- (STAR WARS: A New Hope)」

「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -未来島エッグヘッド-」

「Adokenette 桜遥」

「Adokenette 蘇枋隼飛」

「Adokenette 梅宮一」

(C)創通・サンライズ

(C)Disney

(C) New Line Productions, Inc. All rights reserved. THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING and the names of the characters, items, events and places therein are of Middle-earth Enterprises, LLC under license to New Line Productions, Inc. (s24)

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project